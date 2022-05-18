Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают Международный день музеев. Несмотря на военное положение, некоторые музеи в Киеве постепенно возобновляют свою работу и организуют культурные мероприятия.

Факты ICTV решили рассказать, какие события можно посетить по случаю праздника.

Благотворительные чаепития от Музея Булгакова

18 и 19 мая на Булгаковской Веранде пройдут благотворительные чаепития. Стоимость участия: 100 грн. Собранные средства будут направлены на закупку комплектующих для тактических аптечек. Также впервые планируются чтения произведений Булгакова на украинском языке.

Для внутренне перемещенных лиц участие в чаепитиях – бесплатное.

Когда: 18 мая, с 11.00 до 18.00

Где: Андреевский спуск, 13А

Национальный музей народной архитектуры и быта

С 18 мая свою работу возобновляет Музей под открытым небом в Пирогово. По случаю праздника вход для всех посетителей бесплатный.

Где: ул. Академика Тронька (Пирогово)

Когда: с 09.00 до 15.00

Пешеходная экскурсия Шевченковский Киев от Национального музея Тараса Шевченко

В честь праздника авторы экскурсии предлагают ознакомиться с историей Новой Застройки, Верхнего города, Печерска и Подола, а также с киевскими страницами биографии Тараса Шевченко.

Когда: 18 мая в 15.00

Где: бульвар Тараса Шевченко, 16

Экскурсия История музея Ханенко

Музей Ханенко приглашает на экскурсию по Терещенковской, во время которой расскажут историю семьи Ханенко и Терещенко, а также историю музея от его основания и до настоящего времени.

Когда: 18 мая, 15.00

Где: Терещенковская, 15

Victoria Museum

18 мая музей костюма и стиля предлагает посетить лекцию хранителя фондов Оксаны Силки Victoria Museum: современный инновационный музей, а также трансляцию по теме Будущее музеев в Украине. Какие музеи признает Европа? По случаю праздника вход в музей будет бесплатным

Когда: 18 мая, 11.00 и 15.00, расписание – по ссылке

Где: переулок Бутышев, 23

Концерт-лекция в Музее книги и книгопечатания Украины

Центральным событием в праздничной программе является лекция-концерт Музыка в украинских старопечатных изданиях, во время которой Тарас Компанийченко исполнит давние украинские произведения. Она начнется в 16.00.

В 14.00 пройдут мастер-классы Скрипторий и Папирня – по каллиграфии гусиным пером и изготовление бумаги. Эта часть программы стартует в 14.00. В то же время праздничные онлайн-события будут доступны в течение дня на странице музея.

Когда: 18 мая, с 14.00 до 18.00

Где: Лаврская, 9

Национальный заповедник София Киевская

Для посетителей будут открыты: территория Национального заповедника София Киевская, Кирилловская церковь XII в., Золотые ворота XI в., Андреевская церковь XVIII и ее смотровая площадка. Вход свободный.

Когда: 18 мая, с 10.00 до 18.00 (вход до 17.30)

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра

Заповедник приглашает всех желающих посетить территорию Верхней Лавры и церковь Спаса на Берестове.

В 11.00 в первом ярусе Большой лаврской колокольни будет открыта планшетная выставка Достопримечательности Киево-Печерской лавры на планах и чертежах XVIII-XIX вв. В 12.00 в церкви Спаса на Берестове состоится презентация книги Церковь Спаса на Берестове. История одного открытия.

Когда: 18 мая, с 10.00 до 18.30

Где: ул. Лаврская, 15