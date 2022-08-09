Десятки стран поддержали Украину не только вооружением и финансовой помощью, но и санкциями против россиян. Многие государства уже закрыли свои границы для граждан страны, которая уничтожает города Украины и убивает мирных жителей.

Россияне, живущие за пределами своей страны, не только поддерживают войну, но и всячески мешают украинцам донести миру всю правду об ужасах.

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Несколько государств не только закрыли свои границы, но и требуют коллективного решения от ЕС, которое существенно ограничит передвижение россиян по миру.

С такой идеей выступили глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. С похожей инициативой выступили парламентские партии Финляндии.

Какие страны Запада уже закрыли или ограничили въезд для россиян

Литва

Эта страна молниеносно отреагировала на полномасштабное вторжение — с 24 февраля приостановила выдачу шенгенских виз. Исключение есть только для членов семьи или несовершеннолетних детей граждан ЕС, а также тех, кто имеет европейское гражданство.

Латвия

И хотя туристическую визу прекратили выдавать россиянам еще в начале войны, всегда можно было оформлять краткосрочную или долгосрочную с трудоустройством. Теперь для граждан РФ полностью закрыли въезд — на такой шаг власти Латвии пошли 4 августа. С 24 февраля по начало августа было выдано 1 107 виз россиянам.

Эстония

Эстония выдвинула одни из самых жестких ограничений для въезда россиян. С начала марта была прекращена выдача туристических виз. После этого прекратили выдачу даже студенческих виз и ВНЖ. 4 августа глава МИД Эстонии предложил всему ЕС пойти на аналогичный шаг и закрыть границы для россиян.

Чехия

Выдача виз была приостановлена с 24 февраля, и теперь к этому добавили еще выдачу ВНЖ. Изменения касаются россиян и белорусов — им закрыли выдачу документов как минимум до марта 2023 года.

Бельгия

С 1 июля власти страны временно ограничили выдачу визы для россиян на неограниченный срок.

Дания

Въезд для россиян ограничили еще со средины мая — именно тогда и прекратило свою работу посольство Дании в Москве. Исключение сделали только для официальных визитов.

Мальта

Золотой паспорт для граждан РФ и Беларуси теперь недоступен. Теперь нельзя получить гражданство за инвестиции, и это касается и шенгенской визы.

Теперь даже по учебе или работе практически невозможно попасть в страну — власти рассматривают каждый запрос индивидуально.

Подать на долгосрочную визу могут только те, кто уже имел гражданство ЕС или Мальты, имея два паспорта.

Нидерланды

Ограничения для россиян в этой стране ввели в конце апреля — запрет на туристическую и краткосрочную визу. Попасть в страну можно будет только по гуманитарной визе или удостоверению на проживание по причине учебы, трудоустройства, членов семьи, или бизнеса.

Словакия

Здесь ограничения для граждан РФ максимально серьезные — попасть в страну могут только представители специальностей, которые претендуют на работу в стране.

Норвегия

Власти страны временно приостанавливали выдачу виз, и теперь даже рассмотрение заявки может длиться до 45 дней. Также заявки от россиян более тщательно рассматриваются.

Финляндия

Местные власти пока не вводили ограничения, но выступают за запрет на въезд от всего Евросоюза. Впрочем, страна и самостоятельно может закрыть границу, или просто замедлить выдачу документов.

Болгария

По данным Ассоциация туроператоров России, ограничения для жителей страны-агрессора ввели еще 5 августа. Речь идет о приостановлении выдачи туристических виз, а также пропуска владельцам недвижимости в стране.

Однако в болгарском дипломатическом представительстве опровергли эту информацию и заявили, что речь идет о замедлении обработки заявок.

Япония

Эта страна решила не идти на компромиссы — с февраля была приостановлена выдача туристических виз. В июне правила немного изменили — туристам разрешили пересекать границу, но только под ответственность туроператоров. Путешествовать по стране отдельно нельзя.

Запреты на выдачу золотых паспортов россиянам

Многие страны также предоставляют золотые паспорта для тех, кто готов инвестировать в недвижимость или экономику государства. Однако на фоне войны в Украине, россияне теперь не могут претендовать на второй паспорт следующих стран:

Португалии

Греции

Мальты

Испании

Болгарии

Черногории

Антигуа и Барбуды

Доминиканской республики

Сент-Китс и Невиса

Гренады

Сент-Люсии

В теории, Евросоюз может коллективно запретить въезд для россиян — за такую идею выступили лидеры и чиновники Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши.

В пресс-службе Еврокомиссии заявили, что ограничить всем и сразу въезд невозможно, поскольку всегда будут определенные группы, которых ограничивать не получится.