Знаменитый британский уличный художник-аноним Бэнкси показал свой рисунок на разрушенном доме в Бородянке.

В Instagram андерграундный художник стрит-арта обнародовал изображение девочки, которая исполняет гимнастическое упражнение, стоя на руках. Рисунок нанесен на стене разрушенного российскими оккупантами жилого дома.

— Бородянка. Украина, — написал Бэнкси под фото.

Стоит отметить, что в Instagram Бэнкси можно увидеть только его собственные работы, поэтому, очевидно, что художник побывал в Украине.

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В комментариях пользователи сети высказывают свое восхищение новой работе анонима.

Спасибо! Слава Украине!

Спасибо за поддержку и за привлечение внимания населения к войне в Украине, мы это ценим.

Спасибо вам за поддержку Украины!

Я не верю своим глазам! Спасибо за то, что показываете миру украинскую трагедию. — Пишут в комментариях.

Напомним, Бэнкси — псевдоним уличного художника, личность которого неустановлена.