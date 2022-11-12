Знаменитый британский уличный художник-аноним Бэнкси показал свой рисунок на разрушенном доме в Бородянке.
В Instagram андерграундный художник стрит-арта обнародовал изображение девочки, которая исполняет гимнастическое упражнение, стоя на руках. Рисунок нанесен на стене разрушенного российскими оккупантами жилого дома.
— Бородянка. Украина, — написал Бэнкси под фото.
Стоит отметить, что в Instagram Бэнкси можно увидеть только его собственные работы, поэтому, очевидно, что художник побывал в Украине.
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В комментариях пользователи сети высказывают свое восхищение новой работе анонима.
- Спасибо! Слава Украине!
- Спасибо за поддержку и за привлечение внимания населения к войне в Украине, мы это ценим.
- Спасибо вам за поддержку Украины!
- Я не верю своим глазам! Спасибо за то, что показываете миру украинскую трагедию. — Пишут в комментариях.
Напомним, Бэнкси — псевдоним уличного художника, личность которого неустановлена.