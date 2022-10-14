Лишитися (не) можна… В Киеве покажут документальный спектакль об оккупации Херсонщины

В Киеве артисты Херсонского областного академического театра им. Николая Кулиша вместе со знаменитой актрисой Риммой Зюбиной готовят документальное представление Лишитися (не) можна… Это спектакль, в котором каждый из актеров не играет, а рассказывает собственную историю спасения от российской оккупации. Артисты перенесут зрителя в март, когда херсонцы до последнего пытались противостоять российскому нашествию многочисленными митингами. И наконец расскажут, какой была цена спасения от оккупации.

– Самая главная тема, которую мы хотим рассказать – это то, что сейчас все равно остается большое количество людей на оккупированных территориях. В том числе почти 70 сотрудников нашего театра сейчас остаются на оккупированных территориях.

Эти люди не пошли на сотрудничество с оккупационными властями. И людям, остающимся там, нужна наша поддержка, наша помощь, и вера в них. Потому что очень часто есть такое заблуждение, что остались на оккупированных территориях только фанаты “русского мира”.

В спектакле большинство историй — о выезде из оккупированного Херсона. Актеры рассказывают, насколько это сложно. И почему на это трудно решиться, и почему люди там до сих пор остаются, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля Евгений Резниченко.

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В спектакле будут играть четверо артистов Херсонского театра, которым удалось выехать. Это залуженный артист Украины Руслан Вишнивецкий, Евгения Кирсанова, Елена Пасько и Ангелина Павлюк. Присоединились к проекту два бывших актера этого театра, которые сейчас работают в Киеве – Валерий Гайфулин и народный артист Украины Василий Черношкур.

Руслан Вишнивецкий и Евгения Кирсанова – актерская семья, которые вместе работали на одной сцене в Херсоне. На то, чтобы вырваться от россиян, у них ушло 20 дней и 5 попыток. Именно об этом — их сюжетная линия в спектакле.

– У нас на блок-посту нашли фотографии с митинга, на котором мы присутствовали, и нас допрашивали 3,5 часа “днровцы”, и это было очень жестко. И в тот раз мы не уехали, а смогли лишь позже – 12 мая, – рассказывает Евгения Кирсанова.

– Неприятная такая ситуация, все закончилось тем, что они взяли деньги с нас, – добавляет Руслан Вишнивецкий.

Поддерживает проект и сыграет одну из ролей известная украинская актриса театра и кино Римма Зюбина. Чтобы сделать свою героиню максимально правдивой, она познакомилась с ее прототипом.

– Моя сюжетная линия – это настоящая история заместителя директора этого театра. И я присутствовала на той репетиции, когда у нее брали интервью, которое легло в основу моей будущей роли. Потому что документальный театр так и создается: садится человек, включается диктофон/камера и записывается история. Потом уже режиссер Евгений Резниченко и драматург Ксения Швец перевели это все в бумажный вариант. Это очень болезненная история семьи, в которой старший сын в Нацкорпусе три года назад служил, и ушел сейчас, с первых дней на фронт, и как в эту семью врывается с обысками ФСБ России, – рассказывает Римма Зюбина.

Для постановки режиссеры собирали показания каждого актера, из которых затем составили сценарий. В его подготовке принимала участие режиссер, драматург Ксения Швец. Она говорит: хотя реальным героям удалось спастись от оккупации россиян, это точно не хеппи-энд.

– У многих в зоне оккупации остались дома, кто-то купил только квартиру, остались родственники, с которыми не всегда сейчас есть связь. Но все равно выезд из оккупации хеппи-эндом точно назвать нельзя. Хеппи-энд будет тогда, когда мы все же освободим территории и люди смогут вернуться домой к себе, – говорит Ксения Швец.

Документальный спектакль Лишитися (не) можна… покажут 14 октября в киевском театре Сузір’я, а также 16 и 22 октября — в Национальном академическом драматическом театре им. Леси Украинки.