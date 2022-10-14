Лишитися (не) можна... У Києві покажуть документальну виставу про окупацію Херсонщини

У Києві артисти Херсонського обласного академічного театру ім. Миколи Куліша разом зі знаною актрисою Риммою Зюбіною готують документальну виставу Лишитися (не) можна… Це вистава, у якій кожен з акторів не грає, а розповідає власну історію порятунку від російської окупації. Артисти перенесуть глядача в березень, коли херсонці до останнього намагалися протистояти російській навалі численними мітингами. І врешті, розкажуть, якою була ціна порятунку від окупації.

– Найголовніша тема, яку ми хочемо розповісти – це те, що наразі залишається велика кількість людей все одно на окупованих територіях. Зокрема, майже 70 співробітників нашого театру зараз залишаються на окупованих територіях.

Ці люди не пішли на співпрацю з окупаційною владою. І людям, тим, які залишаються там, потрібна наша підтримка, наша допомога, і віра в них. Тому що дуже часто є така хибна думка, що залишилися на окупованих територіях лише фанати “руського міра”.

У виставі більшість історій – саме про виїзд з окупованого Херсона. Актори розповідають, наскільки це складно. І чому на це важко зважитися, і чому люди там досі залишаються, – розповідає режисер-постановник вистави Євгеній Резніченко.

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У виставі гратимуть четверо артистів Херсонського театру, яким пощастило виїхати. Це залужений артист України Руслан Вишнивецький, Євгенія Кірсанова, Олена Пасько та Ангеліна Павлюк. Долучилися до проєкту двоє колишніх акторів цього театру, які нині працюють у Києві – Валерій Гайфулін і народний артист України Василь Чорношкур.

Руслан Вишнивецький та Євгенія Кірсанова – акторське подружжя, яке разом працювало на одній сцені у Херсоні. На те, аби вирватися від росіян, у них пішло 20 днів і 5 спроб. Саме про це їхня сюжетна лінія у виставі.

– У нас на блок-посту знайшли фотографії з мітингу, на якому ми були присутні, і нас допитували 3,5 години “днрівці”, і це було дуже жорстко. І того разу ми не виїхали, а змогли лише згодом – 12 травня, – розповідає Євгенія Кірсанова.

– Неприємна така ситуація, закінчилося все тим, що вони взяли гроші з нас, – додає Руслан Вишнивецький.

Підтримує проєкт і зіграє одну з ролей відома українська актриса театру та кіно Римма Зюбіна. Аби зробити свою героїню максимально правдивою, вона особисто познайомилася з прототипом своєї героїні.

– Моя сюжетна лінія – це справжня історія заступниці директора цього театру, і я була присутня на тій репетиції, коли у неї брали інтерв’ю, яке лягло в основу моєї майбутньої ролі. Тому що документальний театр так і створюється: сідає людина, включається диктофон/камера і записується історія. Потім уже режисер Євгеній Резніченко і драматург Ксенія Швець переклали це все у паперовий варіант. Це дуже болісна історія родини, у якій старший син у Нацкорпусі три роки тому служив, і пішов зараз, з перших днів на фронт, і як до цієї сім’ї вривається з обшуками ФСБ Росії, – розповідає Римма Зюбіна.

Для постановки режисери збирали свідчення кожного актора, з яких потім склали сценарій. У його підготовці брала участь режисерка, драматургиня Ксенія Швець. Вона каже: хоча реальним героям вдалося врятуватися від окупації росіян, та це точно не хепі-енд.

– У багатьох в зоні окупації залишилися будинки, хтось купив тільки квартиру, залишилися родичі, з якими не завжди зараз є зв’язок. Але все одно виїзд з окупації хепі-ендом точно назвати не можна. Хепі-енд буде тоді, коли ми все ж таки звільнимо території, і люди зможуть повернутися додому до себе, – каже Ксенія Швець.

Документальну виставу Лишитися (не) можна… покажуть 14 жовтня у київському театрі Сузір’я, а також 16 і 22 жовтня – у Національному академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки.