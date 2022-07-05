Народный артист Украины и экс-министр культуры Евгений Нищук в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, почему решил пойти на фронт, чем сейчас занимается и как сочетает актерскую деятельность со службой.

Также артист поделился мнением по поводу того, каким станет театр после нашей победы в полномасштабной войне с РФ.

– Почему вы решили идти служить?

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— Решение присоединиться к сопротивлению российских оккупантов появилось практически сразу, и имеет какие-то природно-следственные связи еще со временами Майдана. Тогда даже в самые тяжелые ночи я тоже никуда не уходил и оставался с людьми.

В первые дни полномасштабного вторжения я пошел записываться в резерв ВСУ – в ТРО. Во многих случаях это было непросто, поэтому нашел добровольческое формирование Вільна Україна. Там была создана группа аэроразведки, поскольку там работали хорошо известные Украине операторы, отлично владеющие дронами.

— Мы работали практически с первых дней на линии Ирпень — Буча — Стоянка — Романовка. Одним словом, на подступах к столице. Там мы были больше месяца, до полного освобождения Киевской области от оккупантов.

После мы переехали в южную часть Украины – в Николаевскую область, и продолжили там наше сопротивление. Пока я на обучении нового беспилотника украинских конструкторов, которые очень нужны.

— Удается ли вам совмещать актерскую деятельность со службой?

— Активная творческая театральная жизнь в первые 3,5 месяца практически полностью остановилась и только с мая месяца начала оживать. Я работаю в Национальном театре им. Ивана Франко и играю в театре Леси Украинки.

Ситуация моего совмещения — в том, что мои коллеги по театру тоже служат. Например, спектакль Украденное счастье, где героя Николая играет Александр Печерица. Его мы играем раз в месяц. Когда его отпускают, тогда и я подстраиваюсь. У меня есть определенные договоренности.

Еще спектакль Момент любви. Мы подстроились так, что я приехал на три дня и сыграл.

— Для меня это важно, думаю, для людей тоже. Сейчас оно имеет другой привкус и характер. Эмоционально очень важно для меня сублимировать какие-то вещи.

Новых работ пока не готовим. В конце концов, летний период — отпуска. Что будет с сентября — мы не знаем, но на 23 августа, перед Днем Независимости, уже есть согласованное представление.

— Какое будущее у украинского театра после победы в войне с РФ?

– Театр это такая миссия, которая не имеет определенных временных ограничений. Театр и до войны, и во время войны, и после нее должен быть рефлексирующим, предвкушающим и предсказывающим будущее.

Все ждут спектакль Три товарища по книге Эриха Марии Ремарка. У нас практически все эти товарищи – и мой герой, и Александра Печерицы, и Андрея Романива — служат. Но мы обязательно вернемся сыграть эту легендарную работу, которая как раз говорит о том, что после Первой мировой войны и практически перед Второй мировой Ремарк очень много посылал смыслов, месседжей и предсказаний. Она крайне актуальна.

Театр однозначно должен быть европейским. Должно быть много сотрудничества с европейскими мировыми театрами. Нам следует войти в их лигу, гастролировать и показывать миру представления, которые были бы определенным документом, драматургией, в том числе построенной и на реальных событиях, которые мы сейчас переживаем.

Евгений Нищук — актер театра и кино. Был министром культуры Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года и с 14 апреля 2016-го по 29 августа 2019 года.

Во время Оранжевой революции его называли голосом Майдана, поскольку он служил неким рупором. Он же стал модератором на сцене Евромайдана 2013 года.