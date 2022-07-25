Где позагорать и поплавать в Киеве? Чтобы близко, безопасно и не за все деньги

В этом году на полную насладиться летом киевляне, как и все украинцы, вряд ли смогут. Война, угроза ракетных ударов и финансовые трудности – мысли об этом точно не способствуют тому, чтобы уехать и провести отпуск у моря. Официально пляжный сезон в этом году не стартует и в Киеве. Но некоторые частные зоны отдыха все же начали принимать посетителей. По крайней мере, есть возможность не тратя время на поездку за город, позагорать и покупаться в бассейне. А для бизнеса это возможность выжить, предоставить дополнительные рабочие места и поддержать экономику.

Этот сезон горяч во многих смыслах и в первую очередь — из-за постоянных воздушных тревог. Поэтому предприниматели должны позаботиться о том, безопасно ли у них посетителям, а другими словами – есть ли рядом укрытие. Факты ICTV узнали, какие комплексы открылись и что предлагают клиентам.

Пирс 39 – бассейны под открытым небом на ВДНХ

Здесь будет комфортно посетителям всех возрастов. Отдельный бассейн был предусмотрен специально для детей. Он с аквагоркой и имеет длину 13 метров. Родители могут разместиться рядом на шезлонгах и следить за малышами.

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Основной бассейн для взрослых длиной 25 метров. На территории есть раздевалки, туалеты, место для хранения ценных вещей. Можно также перекусить или заказать безалкогольные напитки. Но не запрещают и приносить еду с собой.

Цены. Относительно стоимости, гости платят не за весь день, а за каждый час пребывания. С понедельника по пятницу для детей (до 120 см) вход 50 грн/час. Взрослым – 100 грн/час. В выходные и праздничные дни час пребывания для детей стоит 75 грн, взрослых – 150 грн/час. Малышне до года вход бесплатный. В стоимость входит пользование шезлонгами. Аренда полотенца – 30 грн. Поэтому лучше приносить свое.

Безопасность. За безопасностью на территории комплекса также следит спасатель. В случае воздушной тревоги, по желанию, гости могут пройти до ближайшего укрытия в павильоне №1 на ВДНХ или на станцию ​​метро Выставочный центр в 10 минутах от комплекса.

Slavutych beach club – отдых с видом на Днепр

Один из комплексов на левом берегу Киева. Среди преимуществ – его близость к метро, ​​Днепру и впечатляющий вид на Южный мост. На территории комплекса работает ресторан, можно заказать блюда и напитки. А вот основной бассейн совсем маленьких размеров.

Если людей много, им будет тесновато, а поплавать можно разве что утром до прихода остальных посетителей. Отдельный маленький бассейн есть и для детей. Также для малышей работает отдельная игровая зона. Вход со своими напитками и продуктами питания запрещен.

Цены. Стоимость шезлонга в будни (пн – чт) – 300 грн, в выходные (пт – вс) – 400 грн. Бунгало в будни (пн – чт) – 700 грн, в выходные (пт – вс) – 900 грн. Детям до 8 лет вход бесплатный. С 8 до 14 лет – вход 100 грн по будням и 150 по выходным. Полотенца и зонты предоставляются бесплатно.

Безопасность. Ближайшее укрытие – станция метро Славутич, а это примерно 10 минут пешком.

Яхта – семейный комплекс с бассейнами у реки

Это настоящий детский рай. Для малышей в возрасте от 3 до 15 лет обустроили отдельный надувной бассейн с горками. Рядом на территории есть бесплатные игровые площадки, парк динозавров. Единственное — дети должны постоянно находиться под наблюдением родителей.

Для тех, кому больше 16, есть возможность расслабиться возле отдельного большого бассейна. Вокруг множество шезлонгов, мягкие зоны для комфортного загорания. На территории комплекса работает ресторан, есть набережная с видом на Днепр.

Цены. Стоимость шезлонга — от 150 до 500 грн. Бунгало — от 1000 грн и выше. Полотенце – 50 грн. Нахождение детей – бесплатно, при условии, что им не нужно дополнительное место на шезлонге.

Безопасность. Единственное — собственного укрытия комплекс не имеет, поблизости его тоже нет, поэтому придется отдыхать на свой страх и риск.

Fifty beach club – комплекс отдыха в Гидропарке

Этот комплекс любит молодежь. Добраться сюда можно пешком от метро Левобережная. На территории есть один большой бассейн под открытым небом. Его глубина — от одного до двух метров. Но позагорать и поплавать с детьми тут разрешают. В комплексе предусмотрен бар и ресторан, приносить еду и напитки нельзя.

Цены. Стоимость шезлонга (пн – пт) – 350 грн. Кровать до четырех человек – 1500 грн. Стоимость шезлонга (сб – вс) – 500 грн. Кровать до четырех человек – 2000 грн. Также предоставляют полотенца и зонтики.

Безопасность. Во время тревог комплекс не закрывают, но предупреждают, что рядом укрытия нет.

Sky family park – лаундж-зона с бассейном

Среди преимуществ этого комплекса – большая парковая зона с возможностью позагорать. Тут есть один большой бассейн, но его выбирают как для семейного отдыха, так и для компании друзей. Детям до 10 лет можно находиться только в сопровождении взрослых.

На территории работает зона фуд-корда и развлечений для малышей. Для тех, кто стремится к активностям, есть возможность покататься на вейкборде.

Цены. Стоимость входного билета на территорию парка – 50 грн, детям до 10 лет – бесплатно. Нахождение в зоне возле бассейна оплачивается отдельно: по будням – 250 грн, по выходным – 300 грн. Дополнительно необходимо оплатить аренду шезлонгов – 150 грн. Полотенце – 100 грн.

Безопасность. При воздушной тревоге посетителям предложат пойти в ближайшее укрытие, расположенное совсем рядом – в торговом центре SkyMall.

Sungrilla – если хочется позагорать подальше от посторонних глаз, но оставаться на Подоле

На территории отеля есть два бассейна. Один из них для отдыха совершеннолетних, другой – с подогревом, для посетителей, пришедших с детьми. Также здесь есть пирс, терраса с видом на Днепр и Loft-бар.

Цены. Стоимость шезлонга (пн-чт) – 300 грн, (пт-вс) – 400 грн. Аренда кровати (пн-чт) – 700 грн, (пт-вс) – 1000 грн, с условием депозита 2000 грн. Бунгало (пн-чт) – 1000, (пт-вс) – 1600 грн, с условием депозита 3200 грн. Для детей вход бесплатный. Аренда полотенца – 100 грн.

Безопасность. В случае воздушной тревоги есть возможность укрыться в подземном паркинге бизнес-центра, который расположен в пяти минутах пешком. Или за 10-15 минут дойти до ближайшей станции метро Контрактовая площадь.

Sandali – небольшой бассейн на Трухановом острове

Уютный комплекс отдыха, где можно не только позагорать и поплавать в небольшом бассейне, но и устроить пикник или барбекю. На территории можно арендовать беседку или террасу ресторана, разжечь костер и пожарить что-нибудь вкусненькое. Для детей есть игровая площадка и батут. Вход для маленьких гостей до 7 лет бесплатный без предоставления отдельного шезлонга.

Также в комплексе рады посетителям, которые берут с собой своих любимцев. В этом сезоне гостям разрешено приносить еду и напитки, на территории не работает бар и ресторан.

Цены. Стоимость шезлонга – 300 грн вдень. Полотенце – 50 грн, но можно принести свое. Для арендующих беседку стоимость шезлонга – 100 грн. Пляжный волейбол – 100 в час.

Безопасность. В случае воздушной тревоги укрытия поблизости нет.