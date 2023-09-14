Сразу два благотворительных концерта Культурного Десанта, выступление Tvorchi под открытым небом, акустическая программа Lama, презентация новой песни от Kozak System — лучшие концерты в Киеве, которые стоит посетить в сентябре собрали в материале.

Tvorchi

Эту группу называют самым громким открытием украинской сцены. В сентябре триумфаторы Евровидения 2023 Tvorchi выступят в столичном арт-пространстве Uyava с благотворительной целью. Артисты будут собирать на нужды Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Где: артпространство Uyava на ВДНХ (пр. Академика Глушкова, 1)

Когда: 15 сентября, 19:30

Стоимость билетов: 700 грн

Kola

Молодая певица Kola регулярно радует своих поклонников выступлениями вживую. 15 сентября столичные фаны смогут услышать ее голос во время концерта на террасе ТРЦ River Mall.

Где: терраса ТРЦ River Mall (Днепровская набережная, 12)

Когда: 15 сентября, 19:00

Стоимость билетов: от 600 грн

Варьете-шоу Рояль

Caribbean Club продолжает радовать киевлян и гостей города своим ярким и неповторимым шоу для взрослых. Конечно же, речь идет о варьете Рояль с певицей и основательницей волонтерского штаба Lida Lee.

Организаторы действа уверяют, что гостей Caribbean Club ждет уютная атмосфера, эмоционально-яркий перформанс в лучших традициях кабаре и наслаждение известными хитами в оригинальной аранжировке. Так что не пропустите сентябрьские шоу.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Когда: 15, 22 и 29 сентября, 18:00

Стоимость: 490-1490 грн

Kozak System

Рок-группа Kozak System сыграет большой концерт в столичном клубе Bel Etage. Музыканты обещают особое выступление, ведь на нем презентуют новую песню коллектива — Українське сонце.

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Когда: 16 сентября, 18:00

Стоимость: 550-2200 грн

Vertuha

17 сентября состоится последняя теплая вечеринка сезона от объединения Vertuha. За музыку на мероприятии будут отвечать Seba Korecky, Kiptilov, Alinikus и Kosta Denys.

Все вырученные с мероприятия средства пойдут на генератор для ВСУ и реабилитацию одного из украинских бойцов.

Где: Closer (ул. Нижнеюрковская, 31)

Когда: 17 сентября, 17:00

Стоимость: от 400 грн

Lama

В конце сентября представит поклонникам новую акустическую программу певица Lama. Меломаны услышат любимые чувственные композиции артистки в новом прочтении.

Кроме знакомых хитов Мені так треба, Літак, Моє Серце, Знаєш як болить, Привіт, привіт, Lama обещает представить на концерте совершенно новую песню.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Когда: 28 сентября, 18:00

Стоимость: 390-1590 грн

Культурный Десант

Сразу два благотворительных концерта Культурного Десанта состоятся в столичном арт-пространстве Uyava в конце сентября. На них выступят украинские артисты и военнослужащие ВСУ.

В музыкальной программе — Коля Серга, Саша Чемеров, Skofka, Миша Крупин, Фиолет, Моисей Бондаренко, Мирослав Кувалдин и многие другие артисты. К тому же во время мероприятий пройдет благотворительный аукцион от Василия Байдака.

Вырученные на концертах средства направят на организацию концертов для военных на фронте.

Где: арт-пространство Uyava на ВДНХ (пр. Академика Глушкова, 1)

Когда: 30 сентября — 1 октября, 15:00 — 22:00

Стоимость билетов: 300-500 грн