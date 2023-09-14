В Казахстане отменили концерты российской команды КВН за выступление в “ДНР”

В Казахстане отменили концерты российской команды КВН Камызяки из-за выступлений на оккупированном Донбассе. Так, всего было запланировано три концерта в период с 5 по 8 октября.

Об отмене выступлений заявила одна из организаторов мероприятий Ольга Ли, сообщают российские СМИ. Она отметила, что это произошло из-за негативной реакции общества на действия артистов.

Ситуацию с отменой прокомментировал и украинский ведущий Анатолий Анатолич, который назвал артистов, выступающих в “ДНР”, отвратительными. Он призвал и дальше указывать место тем артистам, которые поддерживают кровавый режим Путина и войну в Украине.

Сейчас смотрят

— Важны санкции не только для финансового влияния, а чтобы каждый, кто поддерживает войну, публично носом был ткнут в то место, где оставил лужу. Никаких США и ЕС — только Россия и Беларусь. Ну, и КНДР, — заявил Анатолич.

Ведущий добавил, что отмена концертов в Казахстане — это реакция людей на поступки артистов.

Напомним, что все началось с приезда российских комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в “ДНР”, где они выступали перед оккупантами. Оба артиста либо молчат о войне, либо призывают к миру. Но вот назвать Россию виновником кровопролитной войны они так и не осмелились.

Напомним, что летом в Казахстане отменили концерт Лепса. Решение было связано с заявлениями путиниста касательно выплат солдатам РФ за каждый уничтоженный американский и немецкий танк, который будет на вооружении украинских защитников.