Одразу два благодійних концерти Культурного Десанту, виступ Tvorchi просто неба, акустична програма Lama, презентація нової пісні від Kozak System — найкращі концерти в Києві, які варто відвідати у вересні зібрали в матеріалі.

Tvorchi

Цей гурт називають найгучнішим відкриттям української сцени. У вересні тріумфатори Євробачення 2023 Tvorchi виступлять у столичному артпросторі Uyava із благодійною метою. Артисти збиратимуть на потреби Третьої окремої штурмової бригади.

Зараз дивляться

Де: артпростір Uyava на ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1)

Коли: 15 вересня, 19:30

Вартість квитків: 700 грн

Kola

Молода співачка Kola регулярно тішить своїх прихильників виступами наживо. 15 вересня столичні фани зможуть почути її голос під час концерту на терасі ТРЦ River Mall.

Де: тераса ТРЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12)

Коли: 15 вересня, 19:00

Вартість квитків: від 600 грн

Вар’єте-шоу Рояль

Caribbean Club продовжує тішити киян і гостей міста своїм яскравим та неповторним шоу для дорослих. Звісно ж, ідеться про вар’єте Рояль зі співачкою та засновницею волонтерського штабу Lida Lee.

Організатори дійства запевняють, що на гостей Caribbean Club чекає затишна атмосфера, емоційно-яскравий перформанс у кращих традиціях кабаре й насолода відомими хітами в оригінальному аранжуванні. Тож не проґавте вересневі шоу.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Коли: 15, 22 та 29 вересня, 18:00

Вартість: 490—1490 грн

Kozak System

Рок-гурт Kozak System зіграє великий концерт у столичному клубі Bel Etage. Музиканти обіцяють особливий виступ, адже на ньому презентують нову пісню колективу — Українське cонце.

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Коли: 16 вересня, 18:00

Вартість: 550—2200 грн

Vertuha

17 вересня відбудеться остання тепла вечірка сезону від об’єднання Vertuha. За музику на заході відповідатимуть Seba Korecky, Kiptilov, Alinikus та Kosta Denys.

Усі виручені із заходу кошти підуть на генератор для ЗСУ та реабілітацію одного з українських бійців.

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31)

Коли: 17 вересня, 17:00

Вартість: від 400 грн

Lama

Наприкінці вересня представить прихильникам нову акустичну програму співачка Lama. Меломани почують улюблені чуттєві композиції артистки в новому прочитанні.

Окрім знайомих хітів Мені так треба, Літак, Моє Серце, Знаєш як болить, Привіт, привіт, Lama обіцяє представити на концерті абсолютно нову пісню.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Коли: 28 вересня, 18:00

Вартість: 390—1590 грн

Культурний Десант

Одразу два благодійних концерти Культурного Десанту відбудуться в столичному артпросторі Uyava наприкінці вересня. На них виступлять українські артисти і військовослужбовці ЗСУ.

У музичній програмі — Коля Сєрга, Саша Чемеров, Skofka, Міша Крупін, Фіолет, Мойсей Бондаренко, Мирослав Кувалдін та багато інших артистів. До того ж під час заходів пройде благодійний аукціон від Василя Байдака.

Виручені на концертах кошти спрямують на організацію концертів для військових на фронті.

Де: артпростір Uyava на ВДНГ (пр. Академіка Глушкова, 1)

Коли: 30 вересня — 1 жовтня, 15:00 — 22:00

Вартість квитків: 300 — 500 грн