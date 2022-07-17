Крик нації. Эвакуированный в Ужгород Мариупольский драмтеатр показал премьерный спектакль

Здание уничтожили, театр – нет. Четыре месяца назад, 16 марта, оккупанты сбросили авиабомбу на здание драмтеатра в Мариуполе. Оно разрушено до основания. Но ракетами культуру и искусство захватчикам не убить, уверяют актеры.

Два месяца назад Мариупольский драмтеатр нашел убежище в Ужгороде. На большой сцене, в здании Закарпатского областного академического музыкально-драматического театра имени братьев Шерегиев, актеры с большим успехом дали премьерный спектакль Крик нації. Она об украинском поэте-шестидесятнике Василии Стусе.

– Черновое название пьесы было Іду за край, но мы его изменили. Хотелось, чтобы первым спектаклем разбомбленного театра было что-то мощное, мощная личность. И, конечно, первый, кто пришел в голову – это Василий Стус. Он часть жизни прожил в Донецкой области. Поэт-шестидесятник, публицист, переводчик, мыслитель и правозащитник. Это человек, пострадавший за украинскую культуру и язык. Биографические страницы жизни Василия Стуса находят аналогии в новейшей истории Украины. В работе над постановкой творческая группа перечитала многие варианты пьес о Василии Стусе. В результате – написала новую, – говорит режиссер, заслуженная артистка Украины, и. о. директора Донецкого академического областного драмтеатра (г. Мариуполь) Людмила Колосович.

Крик нації – это голос каждой творческой единицы Донецкого драмтеатра, сливающийся в единый крик нации. Так театр анонсировал свое представление. Над первой постановкой эвакуированного театра в Ужгороде вместе с режиссером-постановщицей Людмилой Колосович работала художница Эмма Зайцева и режиссер по пластике Наталья Каспшишак-Сенив.

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В постановке задействована вся труппа театра. В Ужгород из Мариуполя переехало 13 работников. До полномасштабного вторжения в драмтеатре Донецкой области работало 210 человек. Около полусотни из них — актеры. Часть осталась в оккупированном городе и согласилась развлекать оккупантов.

Репетиции продолжались полтора месяца. Проходили почти каждый день, по сеть часов. У каждого актера по несколько ролей. Их задача – максимально передать настоящего Стуса. Они признаются, что ожидали премьеру с большим волнением.

– Я довольна тем, что осталась в профессии, что работаю. Это очень важно, что мы занимаемся любимым делом, – говорит актриса Донецкого академического областного драмтеатра (г. Мариуполь) Елена Белая.

Формат представления необычен – сцена на сцене. Смотреть представление актеры предложили зрителям прямо на сцене. Таким образом, театралы стремились создать эффект присутствия. То есть граница между зрителем и актером – условная.

Крик нації. Эвакуированный в Ужгород Мариупольский драмтеатр показал премьерный спектакль / 2 images

Мариупольский драмтеатр возрожден. Он продолжает творить. Сохранить украинское искусство для этих актеров очень важно.

– Я не перестаю благодарить всех коллег, которые меня поддерживали на Закарпатье. Мы сделали огромную работу и мощный вклад в развитие театрального искусства Украины. Да, нам было тяжело. Но мы показали, что украинская культура, как бы ее ни пытались убить оккупанты, все равно выживет и будет жить. Чтобы рассказывать будущим поколениям, что мы — великая нация, – говорит Людмила Колосович.

Премьерные показы первого спектакля после переезда запланированы еще и на 18 и 23 июля. Мариупольский драмтеатр планирует показать представление в закарпатском городе Мукачево. Труппа собирается на гастроли в разные города Украины.

Крик нації. Эвакуированный в Ужгород Мариупольский драмтеатр показал премьерный спектакль / 2 images

Театралы уже получили приглашение от украинской диаспоры США, есть договоренности с организаторами фестиваля украинского театра в Польше. А также ведут переговоры со словаками и французами. Мариупольцы стремятся Крик нації показать всему миру.

Фото: Закарпатская ОВА