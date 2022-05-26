Во время войны большинство украинцев пытаются восстанавливать экономику страны, помогать ВСУ и заниматься волонтерством. Однако человеческий ресурс не бесконечен, поэтому каждому из нас нужно позаботиться о качественном отдыхе.

В этом году летний отпуск будет существенно отличаться из-за множества нюансов, которые возникли в результате полномасштабной войны в Украине. В частности, большую роль играет психологический аспект, осуждение со стороны общества, закрытое воздушное пространство и платежеспособность.

В связи с этим Факты ICTV решили разобраться, уместно ли ездить на отдых во время войны, какие зарубежные туры предлагают украинцам и где можно восстановить ресурс на территории нашего государства.

Сейчас смотрят

Уместно ли отдыхать в условиях войны

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV психолог Ольга Кисленко отметила, что планирование отпуска во время войны абсолютно нормально, поскольку людям нужно продолжать жить.

— Если все полягут в депрессиях, мы перестанем развиваться и к чему-то стремиться. Если вы нуждаетесь в путешествии и имеете ресурс, зачем заковывать себя в тюрьму? Не следует включать состояние жертвы там, где это не актуально. Если есть возможность – живите. Никогда не будет подходящего момента, главное — ваша реакция и адаптация по поводу событий, — убеждает психолог.

Для того, чтобы побороть чувство вины и отвлечься от возможного осуждения общества, нужно спросить себя: А чего хочу я? Зачем я живу?

— Если вы живете для других, можете делать только то, что хочет общество. Если для себя, определите свои границы, и если кто-то вас осуждает, делайте правильные выводы и не давайте другим вмешиваться в ваше пространство, — говорит психолог.

Ольга отметила, что люди, которые не отдыхают — более подвержены заболеваниям. Поэтому, в первую очередь, нужно думать о своем здоровье, поскольку постоянная переработка и стресс могут привести к эмоциональному выгоранию, неврозу и ряду других болезней.

Стоит ли ехать за границу во время войны

По словам турагента Оксаны Юренц, внешний туризм сейчас очень слабенький, поскольку воздушное пространство над Украиной закрыто и большинство мужчин являются невыездными.

В связи с этим туристические компании предлагают украинцам автобусные туры как в европейские страны, так и в солнечную Грецию, Болгарию, Турцию или Египет.

В таком случае Оксана рекомендует выделять еще двое суток на дорогу, поскольку путь автобусом в Болгарию занимает от 19 до 24 часов, а в Грецию — около 32 часов.

Тем, кого истощает дорога на автобусе, туроператоры могут предложить только варианты с вылетом из Молдовы, Польши или стран Балтики. Также можно взять комбинированный тур, где перелет и проживание в отеле будет рассчитываться отдельно.

Оксана также отметила, что одной из причин упадка туризма является психологический аспект, поскольку люди не хотят афишировать свой отдых и обращаться к турагентам. Также война очень повлияла на платежеспособность украинцев, ведь многие ощутили на себе сокращение зарплат и рост цен в Украине.

Главным же преимуществом в отдыхе за границей является возможность хоть несколько дней пожить без сигналов воздушных тревог и постоянных угроз ракетных обстрелов.

Где можно отдохнуть в Украине

Несмотря на то, что в Украине нет полностью безопасных мест, большинство граждан все-таки будут отдавать предпочтение внутреннему туризму. При планировании отдыха внутри государства важно не пренебрегать сигналами воздушных тревог, поскольку безопасность должна быть на первом месте.

Также на некоторое время необходимо изменить привычную географию летнего отдыха. В частности, следует забыть о пляжном туризме на Юге Украины, поскольку часть этой местности находится под российской оккупацией, а вокруг остальных — ведутся активные боевые действия.

Временно придется вычеркнуть из списка Харьков и Одессу, которые всегда привлекали к себе туристов. Что касается Западной Украины, там могут возникнуть сложности с наличием жилья по адекватным ценам.

Именно в таких городах как Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь или Каменец-Подольский сейчас сосредоточено наибольшее количество внутренних переселенцев, поэтому при планировании отдыха нужно заранее искать и бронировать жилье.

Конечно, в Украине есть еще очень много мест, которые стоит посетить. Например, можно заглянуть на Днестровский каньон, расположенный на границе четырех областей: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской.

В Хмельницкой области рекомендуем посетить Бакоту — затопленное село, которое называют украинской Атлантидой, или Национальный парк Подольские Товтры, принадлежащий к семи природным чудесам Украины.

Также восстановить силы можно на термальных курортах Берегово, Солотвино или Косино в Закарпатской области. Если хотите сэкономить, необязательно останавливаться непосредственно в самих курортных городах – можно выбрать соседние небольшие поселки вроде Яношев.

Чтобы почувствовать всю мощь природы, можно отправиться на озера – Синевир (Закарпатская область), Свитязь, Шацкие озера (Волынская область), а также посетить несколько менее известные – Голубые озера в Черниговской области, озеро Брестоватое в Кировоградской области, Белое озеро в Ровенской или же Шелеховское озеро в Сумской области.

Если же вы ищете более оздоровительные варианты отдыха, то мы предлагаем обратить внимание на такие курорты как Трускавец, Моршин во Львовской области или Миргород в Полтавской области.