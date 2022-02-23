Италия ослабляет требования для въезда украинских туристов с 1 марта 2022 года.

По информации посольства, с весны посещать Италию можно будет без прохождения самоизоляции.

Для въезда в Италию нужен один из документов:

зеленый сертификат о вакцинации европейского образца (green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (от получения последней дозы первичного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустера);

европейского образца (green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (от получения последней дозы первичного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустера); сертификат о выздоровлении от Covid-19 (выданный уполномоченным учреждением государства, содержащий персональные данные владельца и предусматривающий возможность автоматизированной проверки документа);

(выданный уполномоченным учреждением государства, содержащий персональные данные владельца и предусматривающий возможность автоматизированной проверки документа); сертификат об отрицательном результате тестирования на Covid-19 (ПЦР-тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа, а экспресс-тест — не позднее чем за 48 часов до въезда в Италию).

Кроме того, по прибытию в Италию необходимо придать форму контроля Passenger Locator Form.

Документы можно предоставлять в распечатанном или электронном виде. Детям до 6 лет ПЦР или экспресс-тесты для въезда в Италию не нужны.

Правила будут действовать до 31 марта 2022 года.