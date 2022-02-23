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Италия ослабила правила въезда для украинцев: что изменится с 1 марта

23 февраля 2022, 17:53
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Италия ослабила правила въезда для украинцев: что изменится с 1 марта
Источник: Pixabay

Италия ослабляет требования для въезда украинских туристов с 1 марта 2022 года.

По информации посольства, с весны посещать Италию можно будет без прохождения самоизоляции.

Для въезда в Италию нужен один из документов:

  • зеленый сертификат о вакцинации европейского образца (green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (от получения последней дозы первичного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустера);
  • сертификат о выздоровлении от Covid-19 (выданный уполномоченным учреждением государства, содержащий персональные данные владельца и предусматривающий возможность автоматизированной проверки документа);
  • сертификат об отрицательном результате тестирования на Covid-19 (ПЦР-тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа, а экспресс-тест — не позднее чем за 48 часов до въезда в Италию).
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Кроме того, по прибытию в Италию необходимо придать форму контроля Passenger Locator Form.

Документы можно предоставлять в распечатанном или электронном виде. Детям до 6 лет ПЦР или экспресс-тесты для въезда в Италию не нужны.

Правила будут действовать до 31 марта 2022 года.

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Италия
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