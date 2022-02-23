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Італія послабила правила в’їзду для українців: що зміниться з 1 березня

23 Лютого 2022, 17:53
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Італія послабила правила в’їзду для українців: що зміниться з 1 березня
Джерело: Pixabay

Італія послаблює вимоги для в’їзду українських туристів із 1 березня 2022 року.

За інформацією посольства, з весни відвідувати Італію можна буде без проходження самоізоляції.

Для в’їзду в Італію потрібен один із документів:

  • зелений сертифікат про вакцинацію європейського зразка (green pass) однією із затверджених ЄС вакцин (від отримання останньої дози первинного курсу вакцинації має пройти не менше 14 днів і не більше 270 днів до прибуття чи отримання бустера);
  • сертифікат про одужання від Covid-19 (виданий уповноваженою установою держави, містить персональні дані власника і передбачає можливість автоматизованої перевірки документа);
  • сертифікат про негативний результат тестування на Covid-19 (ПЦР-тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години, а експрес-тест – не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду в Італію).
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Крім того, по прибуттю в Італію необхідно надати форму контролю Passenger Locator Form.

Документи можна надавати у роздрукованому чи електронному вигляді. Дітям до 6 років ПЛР чи експрес-тести для в’їзду в Італію не потрібні.

Правила діятимуть до 31 березня 2022 року.

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