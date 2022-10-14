Эко-активисты пытались повредить картину Ван Гога Подсолнухи. Девушки вылили на бесценную работу томатный суп, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии.

Инцидент случился 14 октября в Национальной галерее Лондона. Туда пришли 20-летняя Анна Холанд и 21-летняя Фиби Пламмер из организации Just Stop Oil — активисты выступают против добычи нефти и газа.

Mad I got to see one of these events happen in person. Tin of beans thrown on Van Gogh’s sunflowers at the National Gallery in London. #juststopoil pic.twitter.com/tIV499AswH — Ro Carey (@RonanCareless) October 14, 2022

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Девушки вылили на картину суп, после чего приклеили себя к стене под картиной. К счатью, полотно не пострадало — оно было под защитным стеклом, которое установили против вандалов и хулиганов. Правда, по заявлениям музея, слегка пострадала рамка.

— Стоит ли искусство больше, чем жизнь? Больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Кризис стоимости жизни вызван ископаемым топливом. Миллионы голодных семей не могут даже разогреть себе суп. Тем временем урожаи падают, а люди гибнут из-за изменений климата. Мы не можем позволить себе новую нефть и газ, — заявили активистки во время перфоманса.

Напомним, что картину под названием Подсолнухи создал Ван Гога еще в 1888 году. Это одна из пяти версий картины — стоимость полотна равна $84 млн.

Впрочем, далеко не все картины уничтожаются руками вандалов. К примеру, в Украине удалось спасти работы Марии Примаченко — полотна вытащили из горящего музея. После этого работы художницы впервые показали в Киеве, где они радуют посетителей.