Эко-активисты пытались повредить картину Ван Гога Подсолнухи. Девушки вылили на бесценную работу томатный суп, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии.

Инцидент случился 14 октября в Национальной галерее Лондона. Туда пришли 20-летняя Анна Холанд и 21-летняя Фиби Пламмер из организации Just Stop Oil — активисты выступают против добычи нефти и газа.

Mad I got to see one of these events happen in person. Tin of beans thrown on Van Gogh’s sunflowers at the National Gallery in London. #juststopoil pic.twitter.com/tIV499AswH

— Ro Carey (@RonanCareless) October 14, 2022