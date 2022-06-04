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Картину Ивана Марчука продали на аукционе за рекордные $120 тыс.

4 июня 2022, 16:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Иван Марчук
Источник: Depositphotos

Картину украинского художника Ивана Марчука Сад соблазна продали на благотворительном аукционе за рекордную сумму. 

Работу купили за $120 тыс. — благотворительный фонд Вернись живым заявил, что это рекордная сумма за продажу картины современного художника.

Продажу работы организовал аукционный дом Goldens. Полотно и еще 26 других лотов помогут фонду Вернись живым финансово поддержать наших военных.

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Создатель картины, 86-летний Иван Марчук уже прокомментировал уникальную сделку — он хочет, чтобы ее новый владелец получал наслаждение от такого творчества.

— Я убежден, что владелец получит удовольствие от произведения, а также удовольствие от причастности к благородной миссии поддержать нашу армию и страну в час большого бедствия, — рассказал Марчук.

Не только художники способны поддержать армию с помощью своего таланта — украинский певец Макс Барских заявил, что также нарисовал картину, которую посвятил Украине. Полотно будет представлено на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе с 3 по 7 июня, где также покажут свои работы и другие всемирно известные художники. Желающие также смогут приобрести работу, а вырученные средства пойдут на помощь ВСУ, а также пострадавшим от войны украинцам.

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Теги
аукціон, Війна в Україні
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