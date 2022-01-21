В РФ реже, чем в Венгрию: куда чаще всего путешествуют украинцы

Несмотря на карантин, украинцы ездили за границу 14,7 млн ​​раз. В общей сложности 18% граждан путешествовали по разным странам мира хотя бы 1 раз в год.

Такие данные приводит глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

— Заграничное путешествие совершал почти каждый четвертый украинец в возрасте 34 лет. А вот люди старшего возраста – после 65 лет – были не такими активными. Лишь 7% наших граждан из этой возрастной категории путешествовали на дальние берега, — отметила Олеськив.

56% украинцев доверяли свое путешествие профессионалам – туроператорам и турагенствам. 44% наших земляков свои вояжи планировали самостоятельно.

42% туристов посетили Европу, 28% – Турцию, 21% – Египет.

Это, собственно, данные опроса домохозяйств, которые Государственное агентство развития туризма Украины провело в прошлом году.

Лидеры среди европейских стран, к которым ездили украинцы:

Польша – 4,49 млн

Венгрия – 1,72 млн

Румыния – 825 тыс.

Словакия – 343 тыс.

Германия – 267 тыс.

Греция – 200 тыс.

Италия – 194 тыс.

Другие страны, в которые украинцы путешествовали чаще всего:

Турция – 2,05 млн

Египет – 1,46 млн

Россия – 918 тыс.

Молдова – 380 тыс.

Беларусь – 213 тыс.

ОАЭ – 199 тыс.

Грузия – 159 тыс.

Черногория – 125 тыс.

— К сожалению, никто из украинцев не путешествовал в такие живописные страны, как Сенегал, Руанда, Венесуэла или Гренада, — добавила глава Гостуризма.