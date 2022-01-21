В РФ реже, чем в Венгрию: куда чаще всего путешествуют украинцы

Несмотря на карантин, украинцы ездили за границу 14,7 млн раз. В общей сложности 18% граждан путешествовали по разным странам мира хотя бы 1 раз в год.
Такие данные приводит глава Гостуризма Марьяна Олеськив.
— Заграничное путешествие совершал почти каждый четвертый украинец в возрасте 34 лет. А вот люди старшего возраста – после 65 лет – были не такими активными. Лишь 7% наших граждан из этой возрастной категории путешествовали на дальние берега, — отметила Олеськив.
56% украинцев доверяли свое путешествие профессионалам – туроператорам и турагенствам. 44% наших земляков свои вояжи планировали самостоятельно.
42% туристов посетили Европу, 28% – Турцию, 21% – Египет.
Это, собственно, данные опроса домохозяйств, которые Государственное агентство развития туризма Украины провело в прошлом году.
Лидеры среди европейских стран, к которым ездили украинцы:
- Польша – 4,49 млн
- Венгрия – 1,72 млн
- Румыния – 825 тыс.
- Словакия – 343 тыс.
- Германия – 267 тыс.
- Греция – 200 тыс.
- Италия – 194 тыс.
Другие страны, в которые украинцы путешествовали чаще всего:
- Турция – 2,05 млн
- Египет – 1,46 млн
- Россия – 918 тыс.
- Молдова – 380 тыс.
- Беларусь – 213 тыс.
- ОАЭ – 199 тыс.
- Грузия – 159 тыс.
- Черногория – 125 тыс.
— К сожалению, никто из украинцев не путешествовал в такие живописные страны, как Сенегал, Руанда, Венесуэла или Гренада, — добавила глава Гостуризма.