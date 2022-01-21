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В РФ реже, чем в Венгрию: куда чаще всего путешествуют украинцы

21 января 2022, 22:43
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В РФ реже, чем в Венгрию: куда чаще всего путешествуют украинцы

Несмотря на карантин, украинцы ездили за границу 14,7 млн ​​раз. В общей сложности 18% граждан путешествовали по разным странам мира хотя бы 1 раз в год.

Такие данные приводит глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

— Заграничное путешествие совершал почти каждый четвертый украинец в возрасте 34 лет. А вот люди старшего возраста – после 65 лет – были не такими активными. Лишь 7% наших граждан из этой возрастной категории путешествовали на дальние берега, — отметила Олеськив.

56% украинцев доверяли свое путешествие профессионалам – туроператорам и турагенствам. 44% наших земляков свои вояжи планировали самостоятельно.

42% туристов посетили Европу, 28% – Турцию, 21% – Египет.

Это, собственно, данные опроса домохозяйств, которые Государственное агентство развития туризма Украины провело в прошлом году.

Лидеры среди европейских стран, к которым ездили украинцы:

  • Польша – 4,49 млн
  • Венгрия – 1,72 млн
  • Румыния – 825 тыс.
  • Словакия – 343 тыс.
  • Германия – 267 тыс.
  • Греция – 200 тыс.
  • Италия – 194 тыс.

Другие страны, в которые украинцы путешествовали чаще всего:

  • Турция – 2,05 млн
  • Египет – 1,46 млн
  • Россия – 918 тыс.
  • Молдова – 380 тыс.
  • Беларусь – 213 тыс.
  • ОАЭ – 199 тыс.
  • Грузия – 159 тыс.
  • Черногория – 125 тыс.

— К сожалению, никто из украинцев не путешествовал в такие живописные страны, как Сенегал, Руанда, Венесуэла или Гренада, — добавила глава Гостуризма.

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