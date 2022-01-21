До Росії рідше, ніж до Угорщини: куди найчастіше подорожують українці

Попри карантин українці їздили закордон 14,7 млн разів. Загалом 18% громадян подорожували різними країнами світу хоча б 1 раз на рік.
Такі данні наводить голова Держтуризму Мар’яна Олеськів.
– Закордонну подорож здійснював майже кожен четвертий українець у віці 34 років. А от люди старшого віку – після 65 років – буди не такими активними. Лиш 7% наших громадян з цієї вікової категорії мандрували до далеких берегів, – зазначила Олеськів.
56% українців довіряли свою подорож професіоналам – туроператорам та турагенствам. 44% наших земляків свої вояжі планували самостійно.
42% туристів відвідали Європу, 28% – Туреччину, 21% – Єгипет.
Це власне дані опитування домогосподарств, які Державне агентство розвитку туризму України провело минулого року.
Лідери серед європейських країнр, до яких їздили українці:
- Польща – 4,49 млн
- Угорщина – 1,72 млн
- Румунія – 825 тис.
- Словаччина – 343 тис.
- Німеччина – 267 тис.
- Греція – 200 тис.
- Італія – 194 тис.
Інші країни, до яких українці подорожували найчастіше:
- Туреччина – 2,05 млн
- Єгипет – 1,46 млн
- Росія – 918 тис.
- Молдова – 380 тис.
- Білорусь – 213 тис.
- ОАЕ – 199 тис.
- Грузія – 159 тис.
- Чорногорія – 125 тис.
– На жаль, ніхто з українців не подорожував до таких мальовничих країн, як Сенегал, Руанда, Венесуела чи Гренада. – додала очільниця Держтуризму.