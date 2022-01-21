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До Росії рідше, ніж до Угорщини: куди найчастіше подорожують українці

21 Січня 2022, 22:43
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
До Росії рідше, ніж до Угорщини: куди найчастіше подорожують українці

Попри карантин українці їздили закордон 14,7 млн разів. Загалом 18% громадян подорожували різними країнами світу хоча б 1 раз на рік.

Такі данні наводить голова Держтуризму Мар’яна Олеськів.

– Закордонну подорож здійснював майже кожен четвертий українець у віці 34 років. А от люди старшого віку – після 65 років – буди не такими активними. Лиш 7% наших громадян з цієї вікової категорії мандрували до далеких берегів, – зазначила Олеськів.

56% українців довіряли свою подорож професіоналам – туроператорам та турагенствам. 44% наших земляків свої вояжі планували самостійно.
42% туристів відвідали Європу, 28% – Туреччину, 21% – Єгипет.

Це власне дані опитування домогосподарств, які Державне агентство розвитку туризму України провело минулого року.

Лідери серед європейських країнр, до яких їздили українці:

  • Польща – 4,49 млн
  • Угорщина – 1,72 млн
  • Румунія – 825 тис.
  • Словаччина – 343 тис.
  • Німеччина – 267 тис.
  • Греція – 200 тис.
  • Італія – 194 тис.

Інші країни, до яких українці подорожували найчастіше:

  • Туреччина – 2,05 млн
  • Єгипет – 1,46 млн
  • Росія – 918 тис.
  • Молдова – 380 тис.
  • Білорусь – 213 тис.
  • ОАЕ – 199 тис.
  • Грузія – 159 тис.
  • Чорногорія – 125 тис.

– На жаль, ніхто з українців не подорожував до таких мальовничих країн, як Сенегал, Руанда, Венесуела чи Гренада. – додала очільниця Держтуризму.

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