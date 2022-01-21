До Росії рідше, ніж до Угорщини: куди найчастіше подорожують українці

Попри карантин українці їздили закордон 14,7 млн разів. Загалом 18% громадян подорожували різними країнами світу хоча б 1 раз на рік.

Такі данні наводить голова Держтуризму Мар’яна Олеськів.

– Закордонну подорож здійснював майже кожен четвертий українець у віці 34 років. А от люди старшого віку – після 65 років – буди не такими активними. Лиш 7% наших громадян з цієї вікової категорії мандрували до далеких берегів, – зазначила Олеськів.

56% українців довіряли свою подорож професіоналам – туроператорам та турагенствам. 44% наших земляків свої вояжі планували самостійно.

42% туристів відвідали Європу, 28% – Туреччину, 21% – Єгипет.

Це власне дані опитування домогосподарств, які Державне агентство розвитку туризму України провело минулого року.

Лідери серед європейських країнр, до яких їздили українці:

Польща – 4,49 млн

Угорщина – 1,72 млн

Румунія – 825 тис.

Словаччина – 343 тис.

Німеччина – 267 тис.

Греція – 200 тис.

Італія – 194 тис.

Інші країни, до яких українці подорожували найчастіше:

Туреччина – 2,05 млн

Єгипет – 1,46 млн

Росія – 918 тис.

Молдова – 380 тис.

Білорусь – 213 тис.

ОАЕ – 199 тис.

Грузія – 159 тис.

Чорногорія – 125 тис.

– На жаль, ніхто з українців не подорожував до таких мальовничих країн, як Сенегал, Руанда, Венесуела чи Гренада. – додала очільниця Держтуризму.