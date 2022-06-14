Туристические компании Киева и Львова уже предлагают туры на Волынь. Ждут гостей летом и на Шацких озерах. Там завершаются последние приготовления – принарядили пляжи, навели порядок на базах отдыха, в отелях и зеленых усадьбах. А их в приозерном крае — тысячи.

Ежегодно здесь отдыхают до 300 тыс. человек из всей Украины, и еще в прошлом году приезжали поляки и белорусы. Но в этом сезоне туристов ожидают втрое меньше, учитывая полномасштабное вторжение и напряженную ситуацию на границе с Беларусью.

– Этот сезон на Шацких озерах будет очень сложным. И пока даже сложно спрогнозировать, сколько людей приедет. Тем не менее, турами на Свитязь люди из других областей уже интересуются, хотя и в разы меньше обычного. Однако базы отдыха уже готовы к встрече туристов, запускается и местный бизнес – это кафе, рестораны, магазины. Надеемся, что экономика области от туризма что-то получит. Тогда мы сможем и поддержать армию, и сделать какие-нибудь вещи для развития туризма нашего края, – рассказал Фактам консультант по вопросам туризма отдела гуманитарной и социально-культурной сферы Волынского областного совета Станислав Ольшевский.

В этом сезоне – акцент на безопасность людей. В районе обустроили укрытия, которые гостям покажут уже на месте. Прежде чем выбирать базу отдыха, стоит поинтересоваться у хозяев заранее, есть ли у них где спрятаться во время воздушной тревоги, и есть ли там все необходимое.

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Учитывая ситуацию, все культурно-массовые и развлекательные мероприятия, которые обычно проводят для туристов летом, под запретом.

Цены на проживание остаются примерно на том же уровне, что и в прошлом году. В домиках с минимальными условиями в нескольких сотнях метров от озера жилье стоит от 200 грн за человека.

Втрое меньше людей и ограничения на развлечения: во сколько обойдется отдых на Свитязе 2022 / 5 images

Если снимать номер в коттедже, это стоит от 500 до 1500 грн.

Втрое меньше людей и ограничения на развлечения: во сколько обойдется отдых на Свитязе 2022 / 12 images

Не поднимать цену за жилье призывают местные власти, чтобы не отпугивать отдыхающих. А вот отдохнуть с палатками в этом году не получится. Места для этого, ввиду мер безопасности, не будут обустраивать.

Ограничат отдыхающих и в развлечениях. Любителям лесных прогулок придется от этого отказаться. В частности, ходить в лес за ягодами и грибами, на которые приозерный край щедр, нельзя. Действует запрет Волынской областной военной администрации на посещение лесов в приграничных районах.

А вот активные развлечения для отдыхающих будут доступны и разнообразны. Правда, тоже с определенными ограничениями. Туристам предлагают несколько вариантов. Самая дешевая экскурсия по Шацким озерам, во время которой можно познакомиться с регионом Шацкого поозерья, будет стоить 300 грн на человека.

Экскурсия на внедорожнике обойдется в 500 грн, а сплавиться на байдарках по “полесским джунглям” стоит 600 грн с человека и длится до четырех часов.

Втрое меньше людей и ограничения на развлечения: во сколько обойдется отдых на Свитязе 2022 / 2 images

Впрочем, есть нюансы для тех, кто поплавать на байдарках захочет сам без экскурсии или инструктора.

– Нельзя сплавляться возле границы, под мостами. Поэтому следует предварительно спланировать маршрут, предупредить общину, где вы это планируете делать. Это ответственность организаторов. Лучше доверить такие мероприятия тем, кто знает, как это правильно организовать, – объясняет Станислав Ольшевский.

В любом случае для отдыхающих есть яркие и увлекательные маршруты, а главное — безопасные.

Втрое меньше людей и ограничения на развлечения: во сколько обойдется отдых на Свитязе 2022 / 3 images

Добраться, например, из Киева до Свитязя можно с пересадкой. Стоимость билета на автобус из Киева в Луцк — от 400 грн, еще 150 грн будет стоить проезд из Луцка в Шацк. Доехать из столицы в Ковель можно и поездом, а затем пересесть на автобус в Шацк или село Свитязь. Если путешествовать на собственном автомобиле, стоит запастись горючим. Расстояние от столицы до Свитязя – около 600 км. А еще иметь при себе документы, ведь на дорогах расположены блокпосты.

Обычно летний туристический сезон на Шацких озерах стартует в июне и длится до сентября. Большинство отдыхающих выбирают именно озеро Свитязь. Там чистая, прозрачная и целебная вода. А из-за мелководья у берега там любят отдыхать семьи с маленькими детьми. То есть каждый найдет место и способ отдохнуть на свой кошелек – понежиться на солнце и хотя бы на мгновение отвлечься от тяжелых мыслей.