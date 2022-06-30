В этом году из-за войны отдых на море у большинства украинцев под угрозой. Многие курорты либо в оккупации, либо в непосредственной близости к зоне проведения боевых действий. В последнее время среди украинцев появился спрос на туры за границу. Некоторые туристические агентства постепенно возобновляют свою работу и приспосабливаются к реалиям войны. Из Украины отдыхать едут автобусами, также есть возможность летать из соседних стран.

– Конечно, люди понемногу покупают путевки, потому что едут в первую очередь оздоровить детей. Самые популярные направления не изменились – Турция и Египет. Однако изменилось место, откуда нужно уезжать и вылетать. С территории Украины выезжают в Польшу, также есть выезд в Кишинев, это два самых популярных направления, – говорит менеджер турагентства Ирина Калинович.

По словам турагентов, спрос на зарубежный отдых сейчас вырос в три раза. Люди все больше интересуются отдыхом на популярных морских курортах. Едут преимущественно женщины с детьми. Чаще украинцы выбирают автобусные туры на море. Это бюджетный вариант отдыха. Среди недостатков – тяжелый переезд, который не всем подходит.

Второй по популярности вариант путешествия — из Кишинева, который удобен как для жителей Одесчины, так и центральной Украины и Киева. Доехать можно своим автомобилем или рейсовым автобусом.

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– Главное преимущество – летать из Молдовы дешевле, чем из других европейских стран. Также популярны вылеты из Польши из разных городов. Вылететь можно также из любой страны: Румынии, Прибалтики, Германии, Венгрии, – говорит менеджер турагентства Ирина Калинович.

Кроме Турции и Египта выбирают украинцы бюджетную Болгарию. Едут также в Испанию, Хорватию, Черногорию, Грецию. Проживание в отелях не подорожало с прошлого года, но стоимость туров изменилась из-за авиаперелетов.

Сколько придется заплатить за отдых

Более привычный, и можно даже сказать, традиционный курорт для украинцев – Болгария. Впрочем, если ехать на “все включено”, то такой отдых обойдется дороже, чем в Турции или Египте.

– Если достаточно завтрака в отеле, то Болгария всегда была хорошим, бюджетным вариантом. К тому же питание в Болгарии не дорогое. Если лететь на самолете из Польши, то стоимость тура обойдется в 37,5 тыс. грн на двоих. Это цена за неделю отдыха “все включено”. Если ехать на автобусе, с завтраком, то это может быть за двоих – от 18 750 грн, – рассказывает менеджер турагентства Ирина Калинович.

На втором месте морского отдыха в Европе – Греция. Недельный тур на двоих, самолетом из Польши, обойдется в 45 тыс. грн. Далее по ценовой политике идет Испания – отдых на двоих обойдется в 49,5 тыс. грн, Италия – 56 250 грн, и Португалия обойдется от 60 тыс. грн за неделю отдыха.

Туроператоры предлагают также туры в Черногорию с вылетом из Парижа во Франции. Такой отдых на 7 ночей в Будве в 4-звездочном отеле без питания в первой половине июля обойдется от 39 870 грн за двоих.

Есть вариант вылета из Риги, Вильнюса и Таллина в Турцию, Грецию и Черногорию. Например, в Алании или Кемере неделя в 4-звездочном отеле с питанием “все включено” на двоих с перелетом обойдется от €900.

В то же время из Кишинева можно улететь также в Египет. Например, Хургада на 7 ночей обойдется почти в €1 тыс. В путевку включен перелет и проживание двух человек в номере “стандарт” в 5-звездочном отеле с питанием “все включено”. В Шарм-эль-Шейхе аналогичный отдых в 4-звездочном отеле будет стоить от €930. В Марса-Алами – от €980.

Также туроператоры предлагают отдых в Хорватии. Недельный тур на двоих будет стоить от 60 тыс. грн, в зависимости от условий и уровня гостиницы. Покупать путевки турагенты советуют украинцам в Украине, потому что их стоимость здесь значительно дешевле.

– Так было всегда. Я думаю, что это связано с уровнем дохода, и соответственно, от этого уже формируется ценовая политика. Так, как на продукты, к примеру. Чем выше в стране уровень дохода, тем выше стоимость услуг, – объясняет Ирина Калинович.

И конечно, при планировании отдыха стоит учитывать, что сейчас стоимость путевок будет самой высокой, потому что пик сезона. Уже с сентября цены несколько снизятся.