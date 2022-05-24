Спецслужбы России вербовали украинских детей с помощью игр в смартфонах

Спецслужбы России использовали смартфон-игры для вербовки украинских детей и сбора информации о расположении стратегически важных объектов.

Служба безопасности Украины обнаружила мобильное приложение, через которое у пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и фото стратегических объектов. По условиям игры, участники должны были искать так называемые “коробки” с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

Во время прохождения маршрута дети производили фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

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– В то же время доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам РФ ІТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимающаяся распространением интерактивных платформ. Таким образом враг “в темную”, то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов, — сообщили в СБУ.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути.

В СБУ сообщили, что ведомство предпринимает комплексные меры по блокированию враждебного вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее мы писали, что СБУ запустили два полезных бота в мессенджере Telegram. Они предназначены для идентификации предателей и мародеров.