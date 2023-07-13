Хакеры массово рассылают вредоносные программы через письма с тематикой “счетов”. Эксперты по кибербезопасности предупредили украинцев об очередной уловке злоумышленников.

Так, команда Cert-UA зафиксировала массовый спам опасными письмами с темой Счет-фактура. К сообщению злоумышленники прикрепляют файл Акт_Звiрки_та_рах.факт_вiд_12_07_2023.zip. Если открыть документ — произойдет загрузка и запуск вредоносной программы SmokeLoader на устройстве.

Эксперты из Госспецсвязи уверяют, что это не первый случай таких рассылок. Мотив злоумышленников очень прост — это финансовая выгода. Они промышляли подобным с 2013 по 2021 год. Новая волна рассылок такого формата наблюдается с мая 2023 года.

Основные цели хакеров — заражение бухгалтерских электронных устройств, которые осуществляют финансовую деятельность.

Ранее представитель Госспецсвязи рассказала о новых целях хакеров из РФ. Если раньше злоумышленники пытались уничтожить критическую IT-инфраструктуру, то сейчас стратегия сместилась в сторону шпионажа. Пробить защиту IT-сектора напрямую они не смогли, поэтому ищут обходные пути. Также эксперты увидели попытки сбора личной информации украинцев — к примеру, была атака на пользователей сервиса Ukr.net.