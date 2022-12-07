Украинцы смогут полностью отказаться от пластикового водительского удостоверения. Так, водители могут иметь только электронную версию документа, без использования пластикового аналога.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, комментируя подписание премьер-министром постановления.

Так, теперь изменения в законе позволят использовать только цифровой документ. Правда, можно в любой момент заказать и пластиковый аналог и получить его на почте.

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— Почему это новый этап развития цифровых документов? В цифровом будущем мы видим, что все документы и услуги будут digital first. То есть сначала цифровые, а бумажные – по желанию, — заявил Федоров.

По мнению главы Минцифры, в цифровом будущем страны смогут проверять цифровые документы граждан других государств. Сейчас подобные проекты уже ввели в действие — к примеру, электронные документы украинцев принимаются в Польше.

— Благодарю премьер-министра и МВД за поддержку цифровых идей, — закончил свою мысль чиновник.

О том, что скоро получить права можно будет только в электронном виде, впервые рассказали в СЦ МВД. Так, изменения вступят в силу уже 14 декабря, и это намного упростит процесс для многих украинских водителей.