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Можно отказаться: водительские права теперь можно получить только в Дії

7 декабря 2022, 17:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Водитель
Источник: Depositphotos

Украинцы смогут полностью отказаться от пластикового водительского удостоверения. Так, водители могут иметь только электронную версию документа, без использования пластикового аналога.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, комментируя подписание премьер-министром постановления.

Так, теперь изменения в законе позволят использовать только цифровой документ. Правда, можно в любой момент заказать и пластиковый аналог и получить его на почте.

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— Почему это новый этап развития цифровых документов? В цифровом будущем мы видим, что все документы и услуги будут digital first. То есть сначала цифровые, а бумажные – по желанию, — заявил Федоров.

По мнению главы Минцифры, в цифровом будущем страны смогут проверять цифровые документы граждан других государств. Сейчас подобные проекты уже ввели в действие — к примеру, электронные документы украинцев принимаются в Польше.

— Благодарю премьер-министра и МВД за поддержку цифровых идей, — закончил свою мысль чиновник.

О том, что скоро получить права можно будет только в электронном виде, впервые рассказали в СЦ МВД. Так, изменения вступят в силу уже 14 декабря, и это намного упростит процесс для многих украинских водителей.

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