Одним из надежных способов блокировки экрана любого смартфона является рисунок, или графический ключ. Использование графического ключа защищает доступ к смартфону и предотвращает случайное нажатие на сенсор.
Специалисты советуют придумать надежный и хитрый рисунок блокировки, чтобы в случае утери или кражи устройства злоумышленники не смогли быстро его разблокировать.
Однако самое важное — самому запомнить свой хитроумный пароль. Факты ICTV узнавали, что делать, если забыл графический ключ на смартфоне, и как разблокировать устройство.
Как разблокировать смартфон, если забыл графический ключ
Способ №1
Проще всего поэкспериментировать с графическим паролем, вводя различные комбинации и используя как минимум пять попыток.
Возможно, вам повезет, и вы подберете свой пароль.
Способ №2
После ввода пяти неправильных комбинаций на вашем дисплее появится надпись: Забыли пароль/шаблон/графический ключ. Вам нужно нажать на кнопку.
Телефон предложит ввести PIN-код, а на некоторых моделях еще иногда появляется надпись Домой.
Если вы помните свой пин-код, это решит проблему с доступом! Но после того, как разблокируете смартфон, не забудьте сменить графический ключ или вообще убрать его.
Способ №3
Для этого вам нужно дождаться, пока смартфон будет достаточно разряжен. Когда на экране появится предупреждение о разряде аккумулятора, быстро войдите в меню, показывающее информацию о разряде батареи — Состояние батареи, и вернитесь в настройки.
Там выберите пункт Безопасность и внесите необходимые изменения, чтобы снять ключ.
— Обратите внимание, что действовать нужно очень быстро, пока ваше устройство не разрядилось полностью.
Способ №4
Попросите кого-нибудь из знакомых позвонить вам. Когда вы возьмете трубку, появится возможность зайти в меню настроек, войти в пункт Безопасность и изменить пароль.
Но такой способ подойдет лишь для версий телефонов с Android от 2.2.
— Важно, что эти способы позволяют лишь обойти пароль. А чтобы изменить или снять его окончательно, необходимо все же вспомнить старый графический ключ или же перейти к радикальному методу.
Способ №5
Разблокировать смартфон можно с помощью своей учетной записи Google. Для этого вам необходимо:
- Ввести неверный пароль несколько раз, пока не появится сообщение Забыли пароль?
- Нажать на кнопку Забыли пароль?
- Ввести в соответствующие поля данные своей учетной записи Google.
- Нажать Войти в систему.
Обязательно убедитесь, что смартфон подключен к интернету (Wi-Fi или к мобильному интернету).
Радикальный метод
Чтобы окончательно решить проблему разблокировки, можно сбросить все параметры смартфона.
Для этого вам нужно использовать меню Recovery, переход к которому у каждой модели разный.
Например, в Huawei попасть в меню Recovery можно через одновременное нажатие на кнопки громкости и включения, в Prestigio — одновременное нажатие на кнопку включения и кнопку Домой, в Samsung Galaxy нужно зажать кнопку включения и увеличения громкости.
Важно! Использовать этот метод стоит только в экстренном случае, ведь сброс параметров удалит все настройки телефона и информацию с жесткого диска (карта памяти останется нетронутой).
Для сброса настроек устройства через Recovery необходимо:
- Войти в меню Recovery.
- Выбрать Wipe / Factoru reset.
- Далее Delete all user data.
- Нажать на rebot system now.
Для управления в меню используются кнопки громкости (переход вверх-вниз) и включения (выбор).
Если же удалять данные с телефона вы не хотите, а все остальные способы не сработали, советуем обратиться в сервисный центр. Специалисты смогут снять пароль, однако такая услуга не бесплатна.