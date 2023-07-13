Одним из надежных способов блокировки экрана любого смартфона является рисунок, или графический ключ. Использование графического ключа защищает доступ к смартфону и предотвращает случайное нажатие на сенсор.

Специалисты советуют придумать надежный и хитрый рисунок блокировки, чтобы в случае утери или кражи устройства злоумышленники не смогли быстро его разблокировать.

Однако самое важное — самому запомнить свой хитроумный пароль. Факты ICTV узнавали, что делать, если забыл графический ключ на смартфоне, и как разблокировать устройство.

Как разблокировать смартфон, если забыл графический ключ

Способ №1

Проще всего поэкспериментировать с графическим паролем, вводя различные комбинации и используя как минимум пять попыток.

Возможно, вам повезет, и вы подберете свой пароль.

Способ №2

После ввода пяти неправильных комбинаций на вашем дисплее появится надпись: Забыли пароль/шаблон/графический ключ. Вам нужно нажать на кнопку.

Телефон предложит ввести PIN-код, а на некоторых моделях еще иногда появляется надпись Домой.

Если вы помните свой пин-код, это решит проблему с доступом! Но после того, как разблокируете смартфон, не забудьте сменить графический ключ или вообще убрать его.

Способ №3

Для этого вам нужно дождаться, пока смартфон будет достаточно разряжен. Когда на экране появится предупреждение о разряде аккумулятора, быстро войдите в меню, показывающее информацию о разряде батареи — Состояние батареи, и вернитесь в настройки.

Там выберите пункт Безопасность и внесите необходимые изменения, чтобы снять ключ.

— Обратите внимание, что действовать нужно очень быстро, пока ваше устройство не разрядилось полностью.

Способ №4

Попросите кого-нибудь из знакомых позвонить вам. Когда вы возьмете трубку, появится возможность зайти в меню настроек, войти в пункт Безопасность и изменить пароль.

Но такой способ подойдет лишь для версий телефонов с Android от 2.2.

— Важно, что эти способы позволяют лишь обойти пароль. А чтобы изменить или снять его окончательно, необходимо все же вспомнить старый графический ключ или же перейти к радикальному методу.

Способ №5

Разблокировать смартфон можно с помощью своей учетной записи Google. Для этого вам необходимо:

Ввести неверный пароль несколько раз, пока не появится сообщение Забыли пароль? Нажать на кнопку Забыли пароль? Ввести в соответствующие поля данные своей учетной записи Google. Нажать Войти в систему.

Обязательно убедитесь, что смартфон подключен к интернету (Wi-Fi или к мобильному интернету).

Радикальный метод

Чтобы окончательно решить проблему разблокировки, можно сбросить все параметры смартфона.

Для этого вам нужно использовать меню Recovery, переход к которому у каждой модели разный.

Например, в Huawei попасть в меню Recovery можно через одновременное нажатие на кнопки громкости и включения, в Prestigio — одновременное нажатие на кнопку включения и кнопку Домой, в Samsung Galaxy нужно зажать кнопку включения и увеличения громкости.

Важно! Использовать этот метод стоит только в экстренном случае, ведь сброс параметров удалит все настройки телефона и информацию с жесткого диска (карта памяти останется нетронутой).

Для сброса настроек устройства через Recovery необходимо:

Войти в меню Recovery. Выбрать Wipe / Factoru reset. Далее Delete all user data. Нажать на rebot system now.

Для управления в меню используются кнопки громкости (переход вверх-вниз) и включения (выбор).

Если же удалять данные с телефона вы не хотите, а все остальные способы не сработали, советуем обратиться в сервисный центр. Специалисты смогут снять пароль, однако такая услуга не бесплатна.