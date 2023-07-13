Одним із надійних способів блокування екрана будь-якого смартфона є малюнок, або графічний ключ. Використання графічного ключа захищає доступ до смартфона та запобігає випадковому натисканню на сенсор.

Фахівці радять придумати надійний та хитрий малюнок блокування, щоб у випадку втрати або крадіжки пристрою зловмисники не змогли швидко його розблокувати.

Проте найважливіше – самому запамʼятати свій хитромудрий пароль. Факти ICTV дізнавалися, що робити, якщо забув графічний ключ на смартфоні, та як розблокувати пристрій.

Як розблокувати смартфон, якщо забув графічний ключ

Спосіб №1

Найпростіше – поекспериментувати з графічним паролем, вводячи різні комбінації та використовуючи як мінімум п’ять спроб.

Можливо, вам пощастить, і ви підберете свій пароль.

Спосіб №2

Після введення пʼяти неправильних комбінацій на вашому дисплеї з’явиться напис: Забули пароль/шаблон/графічний ключ. Там потрібно натиснути на цю кнопку.

Телефон запропонує ввести PIN-код, а на деяких моделях ще інколи зʼявляється напис Додому.

Якщо ви памʼятаєте свій пін-код, це вирішить проблему з доступом! Але після того, як розблокуєте смартфон, не забудьте змінити графічний ключ або взагалі прибрати його.

Спосіб №3

Для цього вам потрібно дочекатися, поки смартфон буде достатньо розряджений. Коли на екрані з’явиться попередження про розряд акумулятора, швидко увійдіть в меню, що показує інформацію про розряд батареї — Стан батареї, та поверніться в налаштування.

Там оберіть пункт Безпека та внесіть необхідні зміни, щоб зняти ключ.

– Зверніть увагу, що діяти потрібно дуже швидко, поки ваш пристрій не розрядився повністю.

Спосіб №4

Попросіть когось зі знайомих зателефонувати вам. Коли ви візьмете слухавку, зʼявиться можливість зайти в меню налаштувань, увійти в пункт Безпека та змінити пароль.

Але такий спосіб підійде лише для версій телефонів з Android від 2.2.

– Важливо, що ці способи дозволяють лише обійти пароль. А щоб змінити чи зняти його остаточно, необхідно все ж згадати старий графічний ключ або ж перейти до радикального методу.

Спосіб №5

Розблокувати смартфон можна за допомогою свого облікового запису Google. Для цього вам необхідно:

Ввести невірний пароль кілька разів, поки не з’явиться повідомлення Забули пароль? Натиснути на кнопку Забули пароль? Ввести у відповідні поля дані свого облікового запису Google. Натиснути Увійти в систему.

Обовʼязково переконайтеся, що смартфон підʼєднаний до інтернету (Wі-Fі або до мобільного інтернету).

Радикальний метод

Щоб остаточно вирішити проблему розблокування, можна скинути усі параметри смартфона.

Для цього вам потрібно використати меню Recovery, перехід до якого у кожної моделі різний.

Наприклад, в Huawei потрапити в меню Recovery можна через одночасне натискання на кнопки гучності та вмикання, в Prestigio – одночасне натискання кнопки вмикання і кнопки додому, в Samsung Galaxy потрібно затиснути кнопку вмикання та збільшення гучності.

Важливо! Використовувати цей метод варто лише в екстреному випадку, адже скидання параметрів видалить усі налаштування телефону та інформацію з жорсткого диска (карта пам’яті залишиться недоторканою).

Для скидання налаштувань пристрою через Recovery необхідно:

Увійти в меню Recovery. Обрати Wipe/Factoru reset. Далі Delete all user data. Натиснути на Rebot system now.

Для управління в меню використовуються кнопки гучності (перехід вгору-вниз) та вмикання (вибір).

Якщо ж видаляти дані з телефона ви не хочете, а всі інші способи не спрацювали, радимо звернутися до сервісного центру. Фахівці зможуть зняти пароль, проте така послуга не безкоштовна.