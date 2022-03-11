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YouTube начал блокировать каналы российских госмедиа

11 марта 2022, 19:41
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
YouTube начал блокировать каналы российских госмедиа
Источник: Depositphotos

YouTube немедленно начинает блокировку каналов российских медиа по всему миру. Речь идет о тех каналах, которые финансирует российское государство.

Компания также объявила, что будет удалять контент о российском вторжении в Украину, который отрицает, преуменьшает или упрощает хорошо задокументированные насильственные события.

Санкции должны вступить в силу немедленно, но компания заявляет, что системе потребуется какое-то время, чтобы заблокировать все СМИ.

Ранее YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей.

Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также на функции спонсорства, суперстикеров, суперчата и “мерч”.

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Теги
YouTube , Війна в Україні
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