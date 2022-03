YouTube немедленно начинает блокировку каналов российских медиа по всему миру. Речь идет о тех каналах, которые финансирует российское государство.

Компания также объявила, что будет удалять контент о российском вторжении в Украину, который отрицает, преуменьшает или упрощает хорошо задокументированные насильственные события.

Санкции должны вступить в силу немедленно, но компания заявляет, что системе потребуется какое-то время, чтобы заблокировать все СМИ.

1/ Our Community Guidelines prohibit content denying, minimizing or trivializing well-documented violent events. We are now removing content about Russia’s invasion in Ukraine that violates this policy. https://t.co/TrTnOXtOTU

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 11, 2022