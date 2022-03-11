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Інтернет

YouTube почав блокувати канали російських держмедіа

11 Березня 2022, 19:41
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
YouTube почав блокувати канали російських держмедіа
Джерело: Depositphotos

YouTube негайно розпочинає блокування каналів російських медіа у всьому світу. Йдеться про ті канали, які фінансує російська держава.

Компанія також оголосила, що видалятиме контент про російське вторгнення в Україну, який заперечує, применшує або спрощує добре задокументовані насильницькі події.

Санкції мають набути чинності негайно, але компанія заявляє, що системі знадобиться певний час, щоб заблокувати всі ЗМІ.

YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів.

Введені обмеження поширюються на підписки YouTube Premium та Music Premium, а також функції спонсорства, суперстікерів, суперчата та “мерч”.

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Теги
YouTube , Війна в Україні
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