YouTube негайно розпочинає блокування каналів російських медіа у всьому світу. Йдеться про ті канали, які фінансує російська держава.

Компанія також оголосила, що видалятиме контент про російське вторгнення в Україну, який заперечує, применшує або спрощує добре задокументовані насильницькі події.

Санкції мають набути чинності негайно, але компанія заявляє, що системі знадобиться певний час, щоб заблокувати всі ЗМІ.

1/ Our Community Guidelines prohibit content denying, minimizing or trivializing well-documented violent events. We are now removing content about Russia’s invasion in Ukraine that violates this policy. https://t.co/TrTnOXtOTU

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 11, 2022