YouTube-канал Факты ICTV собрал миллион подписчиков

YouTube-канал Факты ICTV отмечает свой первый миллион подписчиков. На канале опубликовано более 62 тысяч видео любимых программ, которые интернет-пользователи посмотрели более 700 миллионов раз.

25 ноября 2021 года количество подписчиков канала преодолело отметку в 1 миллион.

На YouTube-канале Факты ICTV регулярно публикуются все выпуски и сюжеты программ Факты ICTV и Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой… Кроме того, на канале транслируются в режиме онлайн важные для украинцев события. В настоящее время на Фактах ICTV появляется еще больше эксклюзивных интервью и спецпроектов.

YouTube-канал Факты ICTV был создан в 2013 году. Топ самых популярных видео на канале:

Страстный поцелуй Моники Беллуччи на открытии фестиваля в Каннах 2017 – 2,6 млн

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом 2020 – 2 млн

Мама решила не спасать: 2-летний ребенок прыгнул на рельсы в метро – 1,9 млн

Руководитель отдела по работе с видео департамента интернет-проектов Анастасия Скоблюк отметила, что “добить” 1 млн подписчиков помогли многочисленные эксперименты с контентом.

— За время существования YouTube-канала Факты ICTV мы разместили много интересного контента как эфирных журналистов, так и авторства digital-команды, экспериментировали с форматами, темами, заголовками и превью. Анализировали, что нам не подходит, отказывались и искали дальше, – отметила Анастасия.

По ее словам, существенный рост аудитории удалось получить благодаря партнерству с эфирными журналистами программы Факты ICTV.

— На канале Факты ICTV начали выходить полные интервью с героями, репортажи с мест событий, онлайн-трансляции и эксклюзивные видео, которые телевизионный формат новостей просто не вмещал, — рассказывает Анастасия Скоблюк.

Факты ICTV благодарят всех подписчиков, которые вместе с нами стремятся всегда оставаться в водовороте событий. Впереди у нас новые выпуски, сюжеты, события, эксперименты и проекты, призванные собрать еще больше поклонников.