Сайт Факты ICTV объявляет о старте проекта Топ-100 культурных деятелей Украины. Голосование позволит украинцам оценить вклад в развитие культуры нашего государства по итогам 2021 года.

Они собирают стадионы, снимают качественное кино и творят настоящее искусство. Но главное – прославляют Украину за ее пределами.

Среди представителей рейтинга Топ-100 культурных деятелей Украины – выдающиеся актеры, режиссеры, музыканты, певцы, хореографы, художники и писатели.

Победителя проекта будут выбирать пользователи сайта путем голосования. Чтобы отдать голос за своего фаворита, необходимо авторизироваться на сайте Топ-100 культурных деятелей Украины через аккаунт в Facebook или почтовый ящик.

Голосовать можно за нескольких представителей рейтинга. Но за конкретного кандидата можно отдать только один голос.

Факты ICTV оставляют за собой право проверять и удалять накрученные голоса за кандидатов. Если будет зафиксирована фальсификация, участника голосования снимут с рейтинга, а голоса аннулируют.

Голосование продлится с 22 ноября по 19 декабря 2021 года. Итоги станут известны уже в декабре.

Факты ICTV уже семь лет подряд проводят рейтинг Топ-100 блогеров Украины. В 2021 году победителей категорий Политика и экономика, Крым и Донбасс, Lifestyle и Здоровье определили пользователи сайта, победители прошлогоднего рейтинга и экспертная комиссия.

Кроме того, в этом году мы впервые решили запустить отдельное голосование среди лучших в спорте. Победителя Топ-100 спортсменов смотрите в материале.