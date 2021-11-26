YouTube-канал Факти ICTV зібрав мільйон підписників

YouTube-канал Факти ICTV святкує свій перший мільйон підписників. На каналі опубліковано понад 62 тисячі відео улюблених програм, які інтернет-користувачі подивилися більше ніж 700 мільйонів разів.

25 листопада 2021 року кількість підписників каналу подолала позначку в 1 мільйон.

На YouTube-каналі Факти ICTV регулярно публікуються всі випуски і сюжети програм Факти ICTV та Факти тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою… Крім того, на каналі транслюються в режимі онлайн важливі для українців події. Нині на Фактах ICTV з’являється ще більше ексклюзивних інтерв’ю та спецпроектів.

YouTube-канал Факти ICTV був створений у 2013 році. Топ найпопулярніших відео на каналі:

Пристрасний поцілунок Моніки Беллуччі на відкритті фестивалю Канна 2017 – 2,6 млн

Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського з Новим роком 2020 – 2 млн

Мама вирішила не рятувати: 2-річна дитина стрибнула на колію метро – 1,9 млн

Керівниця відділу роботи з відео департаменту інтернет-проектів Анастасія Скоблюк зазначила, що “добити” 1 млн підписників допомогли численні експерименти з контентом.

– За час існування YouTube-каналу Факти ICTV ми розмістили багато цікавого контенту як ефірних журналістів, так і авторства digital-команди, експериментували з форматами, темами, заголовками і прев’ю. Аналізували, що нам не підходить, відмовлялись і шукали далі, – зазначила Анастасія.

За її словами, суттєвого зростання аудиторії вдалося домогтися завдяки партнерству з ефірними журналістами програми Факти ICTV.

– На каналі Факти ICTV почали виходити повні інтерв’ю з героями, репортажі з місць подій, онлайн-трансляції та ексклюзивні відео, які телевізійний формат новин просто не вміщав, – переконує Анастасія Скоблюк.

Факти ICTV дякують всім підписникам, які разом з нами прагнуть завжди залишатися у вирі подій. Попереду в нас нові випуски, сюжети, події, експерименти та проекти, які мають на меті зібрати ще більше прихильників.