Будущие флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max лишат кнопок на боковых панелях. Так, теперь не будет физических регулировок громкости и блокировки экрана.

Об этом заявил инсайдер Минг-Чи Куо. Впервые об этом он говорил еще в октябре, и по мере продвижения разработки смартфона информация подтвердилась.

Цепочки поставок комплектующих подтвердили, что iPhone 15 Pro и Pro Max по-прежнему должны появиться на рынке во второй половине этого года без кнопок, которые можно нажать.

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Вмести них будут твердотельные клавиши с технологией Taptic Engines — это виброотклик, который поможет дать отдачу пользователю об успешном нажатии. Аналогичная технология используется в кнопках Home моделях iPhone 8.

Примечательно, что отвечать за кнопки будет компания Cirrus Logic — именно она поставляет схемы контроллера Taptic Engine для таких услуг. По заявлению Минг-Чи Куо, если Apple внедрит подобное решение в свои смартфоны, то конкуренты быстро подхватят тенденцию.

Впрочем, сенсорные кнопки вызывают много вопросов — к примеру, как они будут работать, если смартфон разместить в чехол.

Помимо отсутствия традиционных кнопок, в iPhone 15 появится Dynamic Island — это интерактивный вырез на экране для камер и датчиков, который также способен показывать полезную информацию. Примечательно, что эту новинку получат все модификации, в том числе и базовые.