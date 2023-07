20 июля в украинский прокат вышел фильм Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Эта лента стала одной из самых ожидаемых картин 2023 года, а потому наделала шума, заполнив мир модой на барбикор.

Не устояло и приложение Дія, на Facebook-странице которого появились мемы, посвященные Барби, если бы она жила в Украине.

— Если бы Барби жила в Украине, то ее жизнь была бы намного легче. Цифровые документы, шеринг авто в смартфоне, уплата налогов в несколько кликов и десятки других услуг всегда под рукой с Дія, — говорится в описании к мемам.

В ленте, основанной на серии игрушек Барби от компании Mattel, появились не только Марго Робби и Райан Гослинг, а также такие актрисы и актеры, как Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Эмма Маки, Майкл Сера, Реа Перлман и другие.

Британская певица Дуа Липа специально для фильма записала песню Dance the Night, а Билли Айлиш — What Was I Made For?