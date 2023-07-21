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Якби вона жила в Україні: Дія показала кумедні меми про Барбі

21 Липня 2023, 09:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Барби

20 липня в український прокат вийшов фільм Барбі з Марго Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях. Ця стрічка стала однією з найочікуваніших картин 2023 року, а тому наробила галасу, заповнивши світ модою на барбікор.

Не встояв і застосунок Дія, на Facebook-сторінці якого з’явилися меми, присвячені Барбі, якби вона жила в Україні.

– Якби Барбі жила в Україні, то її життя було б набагато легшим. Цифрові документи, шерінг авто в смартфоні, сплата податків у кілька кліків і десятки інших послуг завжди під рукою з Дія, – йдеться в описі до мемів.

У стрічці, заснованій на серії іграшок Барбі від компанії Mattel, з’явилися не тільки Марго Роббі та Раян Ґослінґ, а й такі акторки та актори, як Америка Феррера, Сіму Лю, Кейт МакКіннон, Александра Шипп, Емма Макі, Майкл Сера, Реа Перлман та інші.

Британська співачка Дуа Ліпа спеціально для фільму записала пісню Dance the Night, а Біллі Айліш – What Was I Made For?

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