Чаще всего слайд-шоу по фотографиям делают в том случае, когда хотят поздравить кого-то из близких с праздником. К примеру, с днем рождения, церковными праздниками и другими особенными днями. Как сделать видео из фотографий самостоятельно и просто – читайте в материале.

Как сделать видео из фотографий на Android

Для этого следует воспользоваться следующими программами:

Как сделать видео из фотографий на iPhone

Для создания слайд-шоу по нескольким фото на айфоне можно отказаться от посторонних приложений, так как все это без проблем можно сделать с помощью встроенных инструментов. Однако есть приложения, которые могут сделать эти видео более интересными: