Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Как сделать видео из фотографий: подборка бесплатных приложений

4 сентября 2023, 18:52
Анна Голишевская редактор ленты
Как сделать видео из фотографий: подборка бесплатных приложений
Источник: Unsplash

Чаще всего слайд-шоу по фотографиям делают в том случае, когда хотят поздравить кого-то из близких с праздником. К примеру, с днем рождения, церковными праздниками и другими особенными днями. Как сделать видео из фотографий самостоятельно и просто – читайте в материале.

Как сделать видео из фотографий на Android

Для этого следует воспользоваться следующими программами:

  1. Google Photos. В нем есть удобный, встроенный видеоредактор. Google Photos автоматически создает интересные клипы из картинок для людей, не желающих делать это вручную. Для этого нужно загрузить фотографии в Google Photos и запустить приложение. В правом верхнем углу есть кнопка меню в виде трех точек. Нажав ее, можно выбрать тип создаваемого фильма.
  2. FilmoraGo. Важно, что приложение имеет горизонтальный интерфейс с окном предварительного просмотра в центре, а вокруг расположены кнопки редактирования.
  3. Magisto. С помощью этого приложения можно автоматически генерировать приятные воспоминания в формате видео из изображений и других пользовательских файлов.

Как сделать видео из фотографий на iPhone

Для создания слайд-шоу по нескольким фото на айфоне можно отказаться от посторонних приложений, так как все это без проблем можно сделать с помощью встроенных инструментов. Однако есть приложения, которые могут сделать эти видео более интересными:

  1. iMovie. С помощью приложения можно не только сделать видео из фотографий, но и монтаж (обрезать видео, склеить два разных куска), ускорить или замедлить, наложить музыку или фильтр.
  2. inSHOT. Простое и быстрое приложение для создания слайд-шоу из картинок и видео.
Читайте также:
ЮтубКак скачать видео с YouTube: простая пошаговая инструкция

Теги
Android iPhone Телефони
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь