Чаще всего слайд-шоу по фотографиям делают в том случае, когда хотят поздравить кого-то из близких с праздником. К примеру, с днем рождения, церковными праздниками и другими особенными днями. Как сделать видео из фотографий самостоятельно и просто – читайте в материале.
Как сделать видео из фотографий на Android
Для этого следует воспользоваться следующими программами:
- Google Photos. В нем есть удобный, встроенный видеоредактор. Google Photos автоматически создает интересные клипы из картинок для людей, не желающих делать это вручную. Для этого нужно загрузить фотографии в Google Photos и запустить приложение. В правом верхнем углу есть кнопка меню в виде трех точек. Нажав ее, можно выбрать тип создаваемого фильма.
- FilmoraGo. Важно, что приложение имеет горизонтальный интерфейс с окном предварительного просмотра в центре, а вокруг расположены кнопки редактирования.
- Magisto. С помощью этого приложения можно автоматически генерировать приятные воспоминания в формате видео из изображений и других пользовательских файлов.
Как сделать видео из фотографий на iPhone
Для создания слайд-шоу по нескольким фото на айфоне можно отказаться от посторонних приложений, так как все это без проблем можно сделать с помощью встроенных инструментов. Однако есть приложения, которые могут сделать эти видео более интересными: