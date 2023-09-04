Найчастіше слайд-шоу із фотографій роблять в тому разі, коли хочуть привітати когось із близьких зі святом. Наприклад, з днем народження, церковними святами та іншими особливими днями. Як зробити відео з фотографій самостійно та просто – читайте в матеріалі.

Як зробити відео з фотографій на Android

Для цього варто скористатися наступними програмами:

Як зробити відео з фотографій на iPhone

Для створення слайд-шоу з кількох фото на айфоні можна відмовитись від сторонніх додатків, тому що все це без проблем можна зробити за допомогою вбудованих інструментів. Однак є додатки, які можуть зробити ці відео цікавішими: