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Як зробити відео з фотографій: підбірка безкоштовних додатків

4 Вересня 2023, 18:52
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як зробити відео з фотографій: підбірка безкоштовних додатків
Джерело: Unsplash

Найчастіше слайд-шоу із фотографій роблять в тому разі, коли хочуть привітати когось із близьких зі святом. Наприклад, з днем народження, церковними святами та іншими особливими днями. Як зробити відео з фотографій самостійно та просто – читайте в матеріалі.

Як зробити відео з фотографій на Android

Для цього варто скористатися наступними програмами:

  1. Google Photos. У ній є зручний, вбудований відеоредактор. Google Photos автоматично створює цікаві кліпи з картинок для людей, які не хочуть робити це вручну. Для цього треба завантажити фотографії в Google Photos та запустити програму. У правому верхньому куті є кнопка меню у вигляді трьох точок. Натиснувши її, можна вибрати тип створюваного фільму.
  2. FilmoraGo. Важливо, що додаток має горизонтальний інтерфейс з вікном попереднього перегляду в центрі, а навколо розміщені кнопки редагування.
  3. Magisto. За допомогою цієї програми можна автоматично генерувати приємні спогади у форматі відео із зображень та інших файлів користувача.

Як зробити відео з фотографій на iPhone

Для створення слайд-шоу з кількох фото на айфоні можна відмовитись від сторонніх додатків, тому що все це без проблем можна зробити за допомогою вбудованих інструментів. Однак є додатки, які можуть зробити ці відео цікавішими:

  1. iMovie. За допомогою програми можна не тільки зробити відео з фотографій, а й монтаж (обрізати відео, склеїти два різних шматки), прискорити або сповільнити, накласти музику або фільтр.
  2. inSHOT. Простий та швидкий додаток для створення слайд-шоу з картинок та відео.
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