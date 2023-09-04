Найчастіше слайд-шоу із фотографій роблять в тому разі, коли хочуть привітати когось із близьких зі святом. Наприклад, з днем народження, церковними святами та іншими особливими днями. Як зробити відео з фотографій самостійно та просто – читайте в матеріалі.
Як зробити відео з фотографій на Android
Для цього варто скористатися наступними програмами:
- Google Photos. У ній є зручний, вбудований відеоредактор. Google Photos автоматично створює цікаві кліпи з картинок для людей, які не хочуть робити це вручну. Для цього треба завантажити фотографії в Google Photos та запустити програму. У правому верхньому куті є кнопка меню у вигляді трьох точок. Натиснувши її, можна вибрати тип створюваного фільму.
- FilmoraGo. Важливо, що додаток має горизонтальний інтерфейс з вікном попереднього перегляду в центрі, а навколо розміщені кнопки редагування.
- Magisto. За допомогою цієї програми можна автоматично генерувати приємні спогади у форматі відео із зображень та інших файлів користувача.
Як зробити відео з фотографій на iPhone
Для створення слайд-шоу з кількох фото на айфоні можна відмовитись від сторонніх додатків, тому що все це без проблем можна зробити за допомогою вбудованих інструментів. Однак є додатки, які можуть зробити ці відео цікавішими: