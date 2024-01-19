iPad – это довольно удобный гаджет, которым пользуется множество людей по всему миру. В нем есть ряд различных функций, например, можно хранить информацию или зафиксированный текст с веб-сайта, используя возможность создания скриншотов. Как сделать скриншот на iPad – читайте в материале.

Как сделать скриншот на iPad: основные шаги

Создание скриншота происходит посредством комбинации следующих кнопок:

Нажмите кнопку Домой (Home), обычно расположенную на передней панели устройства, вызывая закрытие приложений или вызов Siri. Одновременно с Домой нажимайте Блокировку/Выключение (Sleep/Wake, On/Off), расположенную рядом с гнездом для наушников. После этого экран вспыхнет, и вы услышите звук, свидетельствующий об активации камеры. Зайдите в папку с фотографиями, где сохранен скрин. Этот процесс можно выполнить в любых приложениях, главное – нажимать кнопки одновременно и быстро отпускать их.

Как сделать скриншот на iPad: еще один способ

Существует еще одна альтернатива – использование приложений для создания скриншотов, доступных в AppStore. Эти программы позволяют не только сделать скриншот, но и провести его дальнейшее редактирование.