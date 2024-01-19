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Як зробити скриншот на iPad: покрокова інструкція

19 Січня 2024, 17:28
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як зробити скриншот на iPad: покрокова інструкція
Джерело: Unsplash

iPad – це доволі зручний ґаджет, яким користується безліч людей по всьому світу. У нього є низка різних функцій, наприклад, можна зберігати інформацію або зафіксований текст з вебсайту, використовуючи можливість створення скриншотів. Як зробити скриншот на iPad – читайте в матеріалі.

Як зробити скриншот на iPad: основні кроки

Створення скриншоту відбувається за допомогою комбінації таких кнопок:

  1. Натисніть кнопку Додому (Home), яка зазвичай розташована на передній панелі пристрою, призводячи до закриття додатків або виклику Siri.
  2. Одночасно з Додому натискайте Блокування / Вимкнення (Sleep/Wake, On/Off), розташовану поруч із гніздом для навушників.
  3. Після цього екран спалахне, і ви почуєте звук, що свідчить про активацію камери.
  4. Зайдіть у папку з фотографіями, де збережений скрин. Цей процес можна виконати у будь-яких додатках, головне – натискати кнопки одночасно і швидко їх відпускати.

Як зробити скриншот на iPad: ще один спосіб

Існує ще одна альтернатива – використання додатків для створення скриншотів, які доступні в AppStore. Ці програми дозволяють не лише зробити скриншот, але і провести його подальше редагування.

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