iPad – це доволі зручний ґаджет, яким користується безліч людей по всьому світу. У нього є низка різних функцій, наприклад, можна зберігати інформацію або зафіксований текст з вебсайту, використовуючи можливість створення скриншотів. Як зробити скриншот на iPad – читайте в матеріалі.

Як зробити скриншот на iPad: основні кроки

Створення скриншоту відбувається за допомогою комбінації таких кнопок:

Натисніть кнопку Додому (Home), яка зазвичай розташована на передній панелі пристрою, призводячи до закриття додатків або виклику Siri. Одночасно з Додому натискайте Блокування / Вимкнення (Sleep/Wake, On/Off), розташовану поруч із гніздом для навушників. Після цього екран спалахне, і ви почуєте звук, що свідчить про активацію камери. Зайдіть у папку з фотографіями, де збережений скрин. Цей процес можна виконати у будь-яких додатках, головне – натискати кнопки одночасно і швидко їх відпускати.

Як зробити скриншот на iPad: ще один спосіб

Існує ще одна альтернатива – використання додатків для створення скриншотів, які доступні в AppStore. Ці програми дозволяють не лише зробити скриншот, але і провести його подальше редагування.