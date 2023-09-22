Новенькие iPhone 15 и другие устройства могут помочь Apple увеличить прибыль с продаж впервые за год. Однако эксперты уже спрогнозировали, что покажут публике в 2024 году.

Если у корпорации не будет проблем с продажами в Китае, то компания сможет преодолеть отметку в $117,2 млрд выручки за год. И хотя новые iPhone 15 и Vision Pro удивили пользователей и поднимут прибыль компании на новый уровень, аналитики уже озвучили, что же нам покажут в 2024 году.

Часам Apple Watch в 2024 году исполнится 10 лет. В ближайшие годы компания хочет добавить новые функции, связанные с медициной. К примеру, монитор кровяного давления и медицинский коучинг.

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Для своих устройств компания улучшит и процессоры — М3 будут использоваться в ноутбуках и компьютерах корпорации.

Ожидается и более крупные экраны iPhone. После того как в этом году был проведен масштабный редизайн, в следующем году iPhone Pro получат чуть более крупные дисплеи. Экраны — еще один важный фактор, определяющий обновление аппаратного обеспечения iPhone.

В 2024 году планируется более глубокое внедрение искусственного интеллекта. Компания уже работает над внутренним сервисом, аналогом Chat GPT от Microsoft и Bard от Google.

Напомним, что Apple оснастила iPhone 15 новой защитой от подделок. Флагман поступил в продажу 22 сентября, и на коробке появился специальный QR-код, который отображается только под ультрафиолетом. Примечательно, что корпорация не сообщала о нововведении.