Stories – это хороший способ рассказать о себе или своем товаре в социальной сети Instagram. Блогер может привлекать аудиторию на свой аккаунт, а бренды — больше продавать и зарабатывать.

Они помогают донести важные ценности и показать моменты жизни, которые не хочется оставлять в основной ленте фотографий. В то же время так можно рассказать о своем проекте и получить мгновенную обратную реакцию от подписчиков.

Что такое Highlights

Highlights также знают как вечные сторис, хайлайтс и актуальное. Они помогают навести порядок в 24-часовых историях: выбрать самые интересные, разделить по теме или месту, сориентировать подписчиков в учетной записи.

С помощью Highlights можно сохранить Stories в отдельную папку, которая не потеряется среди постов. На нее можно добавить обложку, которая будет привлекать внимание нового читателя или клиента.

Они расположены под основным описанием профиля. Highlights можно оформить по своему вкусу: например, разработать обложки в одном дизайне, выбрать случайные или любимые снимки, фотографии непосредственно со Stories, оформить цветами радуги и прочее.

Обычные Stories исчезают из общего доступа через 24 часа после публикации, а Highlights можно сохранить на аккаунте, пока вы не захотите их скрыть или удалить.

Как создать вечные Stories

Первый метод. Перейдите на главную страницу учетной записи и нажмите на круг с надписью Новое. Перед вами появится архив со Stories, которые вы когда-либо публиковали в аккаунте.

Выберите нужные фотографии или видео, нажмите Далее, отредактируйте обложку (или оставьте автоматически предложенную) и придумайте название для Highlights.

Второй способ подойдет, если после публикации Stories еще не прошло 24 часов, то есть она не ушла в архив.

Откройте Stories, выберите нужную (если их несколько), нажмите на надпись Выделить в круге с сердцем в нижнем правом углу вашей публикации. После этого выберите, куда добавить Stories (например, в готовые Highlights или только что созданные).

Третий способ можно использовать, если ваша Stories уже успела попасть в архив. В правом верхнем углу кликните на Настройки и пункт Архив.

Выберите Stories, которую хотите добавить, и кликните на нее. В правом нижнем углу нажмите Выделить и добавьте в Highlights.

Как редактировать Highlights

Чтобы добавить новые публикации в созданные Highlights, нажмите на главное изображение вечной Stories на несколько секунд и выберите пункт Изменить актуальное.

В Избранном можно выбрать название вечной Stories, обложку, обновить фотографии и видео. После успешного редактирования нажмите Готово в правом верхнем углу.

Красивые Highlights помогут привлечь новых подписчиков или клиентов, поэтому хорошо продумайте дизайн и надписи к вечным Stories на вашем аккаунте в Istagram.