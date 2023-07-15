Пользователи социальной сети Facebook могут заносить в “черный список” тех, кто им по той или иной причине не нравится. Как понять, что вас заблокировали в Facebook — читайте в материале на Фактах ICTV.

Как узнать, что вас заблокировали в Facebook

Есть разные способы блокировки людей в социальной сети. И при этом тот, кого внесли в “черный список”, не получит никакого уведомления об этом. Но есть несколько действенных и достаточно легких способов узнать, что вас заблокировали в Facebook. О них читайте ниже.

Если вы попали в “черный список” пользователя, то не сможете видеть профиль этого человека в соцсети. Кроме того, вы не способны отправить блокировщику личное сообщение, а также не просмотрите его комментарии под тем или иным постом на разных страницах и профилях других людей.

Шаг 1. Включай поиск.

Самым простым способом убедиться, что вас заблокировали в Facebook является поиск этого человека в данной социальной сети.

Для этого перейдите к опции “Поиск”. Она расположена в верхней части страницы Facebook. После того, как появится список профилей и страниц, поиск нужно отфильтровать, нажав кнопку “Люди”. Если вас внесли в “черный список”, то ввод имени контакта, который вас заблокировал, не будет отображаться в этом фильтре.

Если же применять подпункт “Все“, скорее всего, имя этого пользователя будет указано в списке, даже если он вас заблокировал.

Шаг 2. Просматривай сообщения

Один из простых способов узнать, заблокированы ли вы пользователем на Facebook, — просмотр своих сообщений. Для этого нажмите на значок Messenger в соцсети и прокрутите вниз список людей, которые отправили вам сообщения. Там среди всех переписок найдите разговор с “подозреваемым” и откройте его.

Далее нужно нажать на три вертикальные точки в верхней части окна сообщений. После этого там должна появиться ссылка на профиль собеседника. Если вы не можете ее найти, скорее всего, вас заблокировали. Но не забывайте о том, что человек мог всего лишь удалить свою учетную запись.

Шаг 3. Отправляй сообщение

Чтобы проверить, заблокировал ли вас человек в Facebook, отправьте ему сообщение. Если же вы не сможете этого сделать, то, скорее всего, вас заблокировали. Это работает только в том случае, если у вас с “подозреваемым” была совместная переписка.

Шаг 4. Спроси друзей

Но вы можете не находить профиль пользователя в интернете и не иметь возможности отправить ему сообщение и по той причине, что его учетная запись не активна. Чтобы убедиться, заблокировал ли вас человек на Facebook, вы можете спросить одного из ваших общих друзей, является ли “подозреваемый” активным в данной соцсети.

Таким образом все, что вам необходимо сделать, это связаться с одним из друзей человека, который вероятно забанил вас, и попросить проверить, существует ли еще данная учетная запись.

Шаг 5. Создай еще один профиль в Facebook

Если же вы не хотите выкладывать все карты на стол перед другим человеком и рассказывать ему о своих подозрениях относительно блокировки в Facebook, вы можете пойти более сложным путем и создать другую учетную запись. С ее помощью вы сможете проверить, активен человек или нет.

Если через новый аккаунт вы найдете “подозреваемого”, то вы попали в “черный список”. Но может произойти и так, что человек всего на всего изменил свое имя, поэтому вы и не можете увидеть его профиль.

Как просмотреть свой черный список

К сожалению, в Facebook нет такой функции, чтобы просмотреть список тех людей, которые заблокировали вас в соцсети.

Но можно в настройках мессенджера проверить, какие вы заблокировали профили в данной социальной сети. Для этого найдите и нажмите кнопку Конфиденциальность, а затем — Блокировка. Последний пункт будет находиться в левой части экрана.

Чтобы просмотреть список профилей, которые вы заблокировали на Facebook, в разделе Блокировка пользователей выберите Изменить и Смотреть список блокировки. Там вы можете разблокировать профиль или, наоборот, забанить учетную запись того или иного человека.

Итак, понять, что вас заблокировали в Facebook можно, воспользовавшись несколькими методами — через поиск, сообщения, а также с помощью общих друзей или дополнительно созданного аккаунта. Но каждый из них не дает 100% гарантии того, что вы попали в “черный список”, всегда есть вероятность, что человек просто вышел из месенджера или изменил имя учетной записи.