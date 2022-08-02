Потеря телефона — это всегда большая беда. Прежде всего, мы теряем важную и конфиденциальную информацию, которая хранится у каждого в смартфоне.

Если вы потеряли свой iPhone, iPad, iPod touch, или технику у вас украли, шанс найти ее все же остается.

Как найди устройство Apple, если его украли — читайте в нашем материале.

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Поиск через программу Локатор

Сеть Локатор — это анонимная зашифрованная сеть, состоящая из сотен миллионов устройств Apple, что может помочь вам найти украденное устройство.

Чтобы воспользоваться этим способом, на вашем телефоне должна быть включена функция Локатор. На самом деле, лучше всегда держать Локатор включенным, чтобы при потере можно было легко найти устройство.

Итак, чтобы найти свое устройство:

Войдите в свою учетную запись на странице iCloud.com/find Откройте приложение Локатор. Перейдите во вкладку Устройства. Найдите на карте украденную технику. Теперь вы можете самостоятельно отследить местонахождение устройства, даже если оно не подключено к Wi-Fi или сотовой сети.

Если ваш iPhone, iPad или iPod touch не отображается в списке, функция Локатор просто выключена. Кстати, в разделе Уведомления включите опцию Уведомить, когда найдено (вы получите уведомление, когда устройство появится на карте).

С помощью Локатора вы также можете пометить устройство как украденное и оставить злоумышленнику сообщение:

Откройте программу Локатор — Устройства. Выберите потерянное устройство или предмет. Найдите пункт Пометить потерянным и нажмите Активировать. Следуя указаниям на экране, введите сообщение, которое будет видеть человек, когда включит ваше устройство. Нажмите Активировать.

Теперь тот, кто украл ваш телефон, будет видеть на экране только ваше сообщение. На самом деле, это повысит шансы возврата устройства.

Тем более, так вы защитите свои данные. Функция Пометить потерянным удаленно блокирует утерянный iPhone, iPad, iPod touch кодом допуска.

По номеру IMEI

Это уникальный номер каждого смартфона в формате GSM. При подключении, IMEI-код автоматически передается оператору мобильной связи.

Если же Локатор вам не помог, то код тоже мало чем поможет. Если вы знаете свой IMEI, вам нужно обратиться в полицию.

Если вы укажете правоохранителям индивидуальный код своего устройства, шансы найти его значительно возрастут. Когда злоумышленник включит смартфон и сделает хотя бы один звонок, эти данные автоматически получит полиция (благодаря IMEI-коду).

Как защитить свои данные

Когда вы поняли, что устройство было украдено, действовать нужно быстро. Чтобы защитить информацию со своего устройства: