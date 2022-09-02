Социальная сеть TikTok начала активно набирать популярность около двух лет назад. Сегодня TikTok можно поставить на одну ступеньку с такими гигантами как Instagram и Facebook.
Видимо всем известно, что популярные тиктокеры зарабатывают на своих видео огромные деньги, это и не удивительно, ведь приложение имеет монетизацию, которую можно вывести в реальные деньги.
Как в Украине вывести средства из TikTok — смотрите в нашем материале.
Регистрация на PayPal
Вывести деньги из TikTok в Украине можно с помощью PayPal.
Поэтому сначала вам нужно зарегистрироваться в этой платежной системе, если у вас не было там счета раньше.
PayPal — это международная электронная платежная система, которая предоставляет услуги в трансграничном режиме любому человеку в мире, у которого есть банковская карта. Компания предлагает услуги по оплате и денежным переводам через интернет и смартфон.
Зарегистрироваться на PayPal можно с помощью сайта paypal.com или, загрузив приложение PayPal в Play Маркет или App Store.
Регистрация на сайте выглядит так:
- Зайдите на сайт PayPal.com и нажмите Sign up в правом верхнем углу.
- Выберите + 380 в поле Код и введите свой номер телефона,
- На ваш номер поступит код активации, введите его на экране компьютера.
- Заполните необходимую информацию о себе — электронную почту и данные. Имя и фамилию желательно вводить латинскими буквами, как у вас указано в загранпаспорте или на банковской карте.
- Также нужно указать свой адрес.
После этого, на экране должна появиться надпись — Вы успешно зарегистрированы!
Чтобы вывести деньги с помощью PayPal вам также нужно пройти верификацию лица в системе.
Для этого перейдите в Центр разрешения проблем PayPal и пройдите верификацию, указав свои паспортные данные и прикрепив две фотографии паспорта (с фото и пропиской).
Обратите внимание на требования к фотографии:
- формат файла с фото — JPG, GIF, PNG или PDF;
- размер — чуть больше 5 МБ;
- паспорт должен полностью помещаться в фотографию;
- фото должно быть качественным, всю информацию должно быть хорошо видно.
Как вывести средства из TikTok
Стоит отметить, что минимальная сумма вывода из TikTok — $10, меньшую вывести не получится.
Чтобы вывести деньги из TikTok, зайдите в систему и выполните следующие действия:
- Перейдите в TikTok.
- Нажмите на Профиль в правом нижнем углу.
- Перейдите в Параметры и конфиденциальность.
- Там выберите функцию Баланс.
- Нажмите на кнопку Доход от подарков.
- Нажмите кнопку Вывести и выберите Вывести все средства.
- Выберите вывод денег с помощью PayPal.