Социальная сеть TikTok начала активно набирать популярность около двух лет назад. Сегодня TikTok можно поставить на одну ступеньку с такими гигантами как Instagram и Facebook.

Видимо всем известно, что популярные тиктокеры зарабатывают на своих видео огромные деньги, это и не удивительно, ведь приложение имеет монетизацию, которую можно вывести в реальные деньги.

Как в Украине вывести средства из TikTok — смотрите в нашем материале.

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Регистрация на PayPal

Вывести деньги из TikTok в Украине можно с помощью PayPal.

Поэтому сначала вам нужно зарегистрироваться в этой платежной системе, если у вас не было там счета раньше.

PayPal — это международная электронная платежная система, которая предоставляет услуги в трансграничном режиме любому человеку в мире, у которого есть банковская карта. Компания предлагает услуги по оплате и денежным переводам через интернет и смартфон.

Зарегистрироваться на PayPal можно с помощью сайта paypal.com или, загрузив приложение PayPal в Play Маркет или App Store.

Регистрация на сайте выглядит так:

Зайдите на сайт PayPal.com и нажмите Sign up в правом верхнем углу. Выберите + 380 в поле Код и введите свой номер телефона, На ваш номер поступит код активации, введите его на экране компьютера. Заполните необходимую информацию о себе — электронную почту и данные. Имя и фамилию желательно вводить латинскими буквами, как у вас указано в загранпаспорте или на банковской карте. Также нужно указать свой адрес.

После этого, на экране должна появиться надпись — Вы успешно зарегистрированы!

Чтобы вывести деньги с помощью PayPal вам также нужно пройти верификацию лица в системе.

Для этого перейдите в Центр разрешения проблем PayPal и пройдите верификацию, указав свои паспортные данные и прикрепив две фотографии паспорта (с фото и пропиской).

Обратите внимание на требования к фотографии:

формат файла с фото — JPG, GIF, PNG или PDF;

размер — чуть больше 5 МБ;

паспорт должен полностью помещаться в фотографию;

фото должно быть качественным, всю информацию должно быть хорошо видно.

Как вывести средства из TikTok

Стоит отметить, что минимальная сумма вывода из TikTok — $10, меньшую вывести не получится.

Чтобы вывести деньги из TikTok, зайдите в систему и выполните следующие действия: