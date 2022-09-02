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Как вывести деньги из TikTok — пошаговая инструкция

2 сентября 2022, 17:33
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как вывести деньги из TikTok — пошаговая инструкция
Источник: Depositphotos

Социальная сеть TikTok начала активно набирать популярность около двух лет назад. Сегодня TikTok можно поставить на одну ступеньку с такими гигантами как Instagram и Facebook.

Видимо всем известно, что популярные тиктокеры зарабатывают на своих видео огромные деньги, это и не удивительно, ведь приложение имеет монетизацию, которую можно вывести в реальные деньги.

Как в Украине вывести средства из TikTok — смотрите в нашем материале.

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Регистрация на PayPal

Вывести деньги из TikTok в Украине можно с помощью PayPal.

Поэтому сначала вам нужно зарегистрироваться в этой платежной системе, если у вас не было там счета раньше.

PayPal — это международная электронная платежная система, которая предоставляет услуги в трансграничном режиме любому человеку в мире, у которого есть банковская карта. Компания предлагает услуги по оплате и денежным переводам через интернет и смартфон.

Зарегистрироваться на PayPal можно с помощью сайта paypal.com или, загрузив приложение PayPal в Play Маркет или App Store.

Регистрация на сайте выглядит так:

  1. Зайдите на сайт PayPal.com и нажмите Sign up в правом верхнем углу.
  2. Выберите + 380 в поле Код и введите свой номер телефона,
  3. На ваш номер поступит код активации, введите его на экране компьютера.
  4. Заполните необходимую информацию о себе — электронную почту и данные. Имя и фамилию желательно вводить латинскими буквами, как у вас указано в загранпаспорте или на банковской карте.
  5. Также нужно указать свой адрес.

После этого, на экране должна появиться надпись — Вы успешно зарегистрированы!

Чтобы вывести деньги с помощью PayPal вам также нужно пройти верификацию лица в системе.

Для этого перейдите в Центр разрешения проблем PayPal и пройдите верификацию, указав свои паспортные данные и прикрепив две фотографии паспорта (с фото и пропиской).

Обратите внимание на требования к фотографии:

  • формат файла с фото — JPG, GIF, PNG или PDF;
  • размер — чуть больше 5 МБ;
  • паспорт должен полностью помещаться в фотографию;
  • фото должно быть качественным, всю информацию должно быть хорошо видно.

Как вывести средства из TikTok

Стоит отметить, что минимальная сумма вывода из TikTok — $10, меньшую вывести не получится.

Чтобы вывести деньги из TikTok, зайдите в систему и выполните следующие действия:

  1. Перейдите в TikTok.
  2. Нажмите на Профиль в правом нижнем углу.
  3. Перейдите в Параметры и конфиденциальность.
  4. Там выберите функцию Баланс.
  5. Нажмите на кнопку Доход от подарков.
  6. Нажмите кнопку Вывести и выберите Вывести все средства.
  7. Выберите вывод денег с помощью PayPal.
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Теги
TikTok Деньги фінанси
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