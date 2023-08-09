Если вам надоели социальные сети и вы решили отдохнуть от непрерывного потока информации и отказаться от пользования Facebook, то есть два варианта — временно деактивировать страницу или удалить ее навсегда.

Как удалить страницу в Facebook — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Удаляем страницу в Facebook — пошаговая инструкция

Чтобы удалить свой профиль в социальной сети раз и навсегда:

Перейдите на сайт Facebook

В меню с левой стороны щелкните пункт Страницы и перейдите на страницу, которую хотите удалить.

В левом меню выберите Настройки.

Затем нажмите Конфиденциальность — Информация о странице Facebook.

Там нажмите на Деактивация и удаление.

Теперь выберите, хотите ли вы удалить страницу навсегда или временно деактивировать ее.

Следуйте дальнейшим инструкциям на экране (вам еще нужно будет указать пароль, сохранить данные и т. д.).