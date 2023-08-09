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Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция

9 августа 2023, 17:01
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Facebook
Источник: Unsplash

Если вам надоели социальные сети и вы решили отдохнуть от непрерывного потока информации и отказаться от пользования Facebook, то есть два варианта — временно деактивировать страницу или удалить ее навсегда.

Как удалить страницу в Facebook — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Удаляем страницу в Facebook — пошаговая инструкция

Чтобы удалить свой профиль в социальной сети раз и навсегда:

  • Перейдите на сайт Facebook и авторизуйтесь. Чтобы удалить свою страницу в Facebook, вам нужно быть ее администратором (это для тех, у кого несколько профилей).
  • В меню с левой стороны щелкните пункт Страницы и перейдите на страницу, которую хотите удалить.Фейсбук
  • В левом меню выберите Настройки.

Фейсбук

  • Затем нажмите Конфиденциальность — Информация о странице Facebook.

Фейсбук

  • Там нажмите на Деактивация и удаление.

Фейсбук

  • Теперь выберите, хотите ли вы удалить страницу навсегда или временно деактивировать ее.

Фейсбук

  • Следуйте дальнейшим инструкциям на экране (вам еще нужно будет указать пароль, сохранить данные и т. д.).
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