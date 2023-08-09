Если вам надоели социальные сети и вы решили отдохнуть от непрерывного потока информации и отказаться от пользования Facebook, то есть два варианта — временно деактивировать страницу или удалить ее навсегда.
Как удалить страницу в Facebook — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.
Удаляем страницу в Facebook — пошаговая инструкция
Чтобы удалить свой профиль в социальной сети раз и навсегда:
- Перейдите на сайт Facebook и авторизуйтесь. Чтобы удалить свою страницу в Facebook, вам нужно быть ее администратором (это для тех, у кого несколько профилей).
- В меню с левой стороны щелкните пункт Страницы и перейдите на страницу, которую хотите удалить.
- В левом меню выберите Настройки.
- Затем нажмите Конфиденциальность — Информация о странице Facebook.
- Там нажмите на Деактивация и удаление.
- Теперь выберите, хотите ли вы удалить страницу навсегда или временно деактивировать ее.
- Следуйте дальнейшим инструкциям на экране (вам еще нужно будет указать пароль, сохранить данные и т. д.).
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