Instagram — неотъемлемая часть жизни большинства людей. Здесь можно делиться фотографиями, показывать интересные моменты, найти знакомых и даже начать собственный бизнес.
Однако часто люди нуждаются в отдыхе от бесконечного потока информации. Факты ICTV подготовили для вас пошаговую инструкцию о том, как удалить аккаунт Instagram.
Как временно скрыть аккаунт в Instagram
В Instagram есть возможность временно деактивировать свой профиль. То есть вы можете скрыть страницу на определенное время.
Для этого вам нужно зайти в приложение Instagram на своем смартфоне и войти в свою учетную запись.
Перейдите на главную страницу, найдите и нажмите Больше (три горизонтальные черты).
Теперь нажмите на Настройки и конфиденциальность.
Затем выберите Центр учетных записей.
Далее Личная информация.
Теперь Управление учетной записью.
Там вы увидите пункт Деактивация или удаление. Нажмите на него.
Нажмите и выберите, какую учетную запись вы хотите временно деактивировать - Instagram или Facebook (если эти две сети у вас привязаны).
Теперь выберите Деактивация учетной записи. В целях безопасности вам необходимо ввести пароль, чтобы продолжить.
Далее откроется страница, где необходимо выбрать причину, по которой вы решили заморозить страницу. И все - дело сделано.
Как удалить аккаунт в Instagram навсегда
Если вы удалите учетную запись, все фотографии, видео и другая информация будут потеряны навсегда. Также будут удалены все подписчики, поэтому лучше временно деактивировать учетную запись. В таком случае вы сможете ее восстановить в любой момент.
Если вы все же решились удалить страницу навсегда, то сделать это можно через мобильное приложение.
Для этого воспользуйтесь инструкцией выше, однако вместо Деактивации выберите Удаление учетной записи.
Также можно удалить свою учетную запись по прямой ссылке. Необходимо лишь указать логин и пароль, после чего войти на свою страницу в соцсети.
Теперь нужно выбрать причину удаления.
В конце нажмите Удалить аккаунт.