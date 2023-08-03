Как временно скрыть аккаунт в Instagram

В Instagram есть возможность временно деактивировать свой профиль. То есть вы можете скрыть страницу на определенное время.

Для этого вам нужно зайти в приложение Instagram на своем смартфоне и войти в свою учетную запись.

Перейдите на главную страницу, найдите и нажмите Больше (три горизонтальные черты).

Теперь нажмите на Настройки и конфиденциальность.

Затем выберите Центр учетных записей.

Далее Личная информация.

Теперь Управление учетной записью.

Там вы увидите пункт Деактивация или удаление. Нажмите на него.

Нажмите и выберите, какую учетную запись вы хотите временно деактивировать - Instagram или Facebook (если эти две сети у вас привязаны).

Теперь выберите Деактивация учетной записи. В целях безопасности вам необходимо ввести пароль, чтобы продолжить.

Далее откроется страница, где необходимо выбрать причину, по которой вы решили заморозить страницу. И все - дело сделано.