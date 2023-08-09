Якщо вам набридли соціальні мережі і ви вирішили відпочити від безперервного потоку інформації та відмовитись від користування Facebook, то маєте два варіанти – тимчасово деактивувати сторінку або видалити її назавжди.

Як видалити сторінку в Facebook – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Видаляємо сторінку в Facebook – покрокова інструкція

Щоб видалити свій профіль у соціальній мережі раз і назавжди:

Перейдіть на сайт Facebook

У меню з лівого боку клацніть на пункт Сторінки та перейдіть на сторінку, яку бажаєте видалити.

У меню ліворуч оберіть Налаштування.

Далі натисніть Конфіденційність – Інформація про сторінку Facebook.

Там натисніть на Деактивація та видалення.

Тепер оберіть, хочете ви видалити сторінку назавжди чи тимчасово деактивувати її.

Стежте за подальшою інструкцією на екрані (вам ще потрібно буде вказати пароль, зберегти дані тощо).