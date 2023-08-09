Якщо вам набридли соціальні мережі і ви вирішили відпочити від безперервного потоку інформації та відмовитись від користування Facebook, то маєте два варіанти – тимчасово деактивувати сторінку або видалити її назавжди.
Як видалити сторінку в Facebook – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.
Видаляємо сторінку в Facebook – покрокова інструкція
Щоб видалити свій профіль у соціальній мережі раз і назавжди:
- Перейдіть на сайт Facebook та авторизуйтесь. Щоб видалити свою сторінку у Facebook, вам потрібно бути її адміністратором (це для тих, хто має кілька профілів).
- У меню з лівого боку клацніть на пункт Сторінки та перейдіть на сторінку, яку бажаєте видалити.
- У меню ліворуч оберіть Налаштування.
- Далі натисніть Конфіденційність – Інформація про сторінку Facebook.
- Там натисніть на Деактивація та видалення.
- Тепер оберіть, хочете ви видалити сторінку назавжди чи тимчасово деактивувати її.
- Стежте за подальшою інструкцією на екрані (вам ще потрібно буде вказати пароль, зберегти дані тощо).
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