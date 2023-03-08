После перехода на новые версии IOS владельцы Apple могут столкнуться с проблемами работы устройства. Так, пользователи последних версий IOS обнаружили, что на их iPhone перестали приходить уведомления. Это может быть связано с тем, что производитель заменил режим Не беспокоить на функцию Сосредоточение. Однако могут быть и другие причины.
Факты ICTV собрали советы, которые помогут решить эту прблему.
Не приходят уведомления на iPhone: что делать?
Перезагрузите свой смартфон
Часто проблемы с гаджетами Apple можно решить с помощью перезагрузки. Поэтому сперва попытайтесь отключить и включить свой iPhone.
Проверьте наличие обновлений программного обеспечения
Это касается как обновления приложений, так и самой операционной системы.
- Просмотреть наличие обновлений приложений можно в настройках вашего профиля в App Store.
- Обновление операционной системы можно проверить в Параметрах – Общие – Обновление ПО.
Проверьте параметры сообщений в Настройках
- Откройте программу Настройки.
- Зайдите в настройку нужного приложения и перейдите в меню Уведомления.
- Убедитесь, что переключатель Разрешить оповещение включен.
Проверьте параметры в настройках именно программы
Некоторые приложения, такие как Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp и др., имеют собственные опции уведомлений.
- Откройте нужное вам приложение.
- Зайдите на вкладку Настройки.
- Выделите меню Уведомления и проверьте звук сообщений.
Выключите фокусирование
- Перейдите в Параметры.
- Далее в меню Фокусирование — и выключите.
Выключите сосредоточение на всех устройствах
Сосредоточение после IOS 15 связывает все ваши операционные системы и устройства. Таким образом, если на вашем iPhone включен этот режим, то он будет активирован и на вашем iPad или Mac. Поэтому следует отключить синхронизацию устройств.
Перейдите в Параметры – Фокусирование – выключите синхронизацию устройств.
Отключение отчета уведомлений
Отчет уведомлений по расписанию также является новинкой от IOS 15. Если ваши уведомления перестали приходить, ее нужно отключить.
- Откройте Настройки и перейдите в меню Уведомления.
- Отключите рычаг в Отчете по расписанию.
Выключите режим энергосбережения
Опция для увеличения автономности смартфона иногда препятствует уведомлениям. При включении этого режима устройство останавливает часть фоновых процессов и сокращает частоту обмена данными с сетью.
- Перейдите в Настройки – Аккумулятор – и выключите энергосбережение.