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Почему перестали приходить уведомления на iPhone: причины и как решить проблему

8 марта 2023, 18:28
Асоян Карина
сповіщення на iPhone
Источник: Unsplash

После перехода на новые версии IOS владельцы Apple могут столкнуться с проблемами работы устройства. Так, пользователи последних версий IOS обнаружили, что на их iPhone перестали приходить уведомления. Это может быть связано с тем, что производитель заменил режим Не беспокоить на функцию Сосредоточение. Однако могут быть и другие причины.

Факты ICTV собрали советы, которые помогут решить эту прблему.

Не приходят уведомления на iPhone: что делать?

Перезагрузите свой смартфон

Часто проблемы с гаджетами Apple можно решить с помощью перезагрузки. Поэтому сперва попытайтесь отключить и включить свой iPhone.

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Як вимкнути iPhone

фото: Apple

Проверьте наличие обновлений программного обеспечения

Это касается как обновления приложений, так и самой операционной системы.

  1. Просмотреть наличие обновлений приложений можно в настройках вашего профиля в App Store.

    оновлення програм на iPhone

    фото: Apple

  2. Обновление операционной системы можно проверить в Параметрах – Общие – Обновление ПО.

    оновлення ПЗ на iPhone

    фото: Apple

Проверьте параметры сообщений в Настройках

  1. Откройте программу Настройки.
  2. Зайдите в настройку нужного приложения и перейдите в меню Уведомления.
  3. Убедитесь, что переключатель Разрешить оповещение включен.

    як ввімкнути сповіщення на iPhone

    фото:Apple

Проверьте параметры в настройках именно программы

Некоторые приложения, такие как Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp и др., имеют собственные опции уведомлений.

  1. Откройте нужное вам приложение.
  2. Зайдите на вкладку Настройки.
  3. Выделите меню Уведомления и проверьте звук сообщений.

Выключите фокусирование

  1. Перейдите в Параметры.
  2. Далее в меню Фокусирование — и выключите.

    як ввімкнути сповіщення на iPhone

    фото: Apple

Выключите сосредоточение на всех устройствах

Сосредоточение после IOS 15 связывает все ваши операционные системы и устройства. Таким образом, если на вашем iPhone включен этот режим, то он будет активирован и на вашем iPad или Mac. Поэтому следует отключить синхронизацию устройств.

Перейдите в Параметры – Фокусирование – выключите синхронизацию устройств.

синхронізація пристроїв на iPhone

фото: Apple

Отключение отчета уведомлений

Отчет уведомлений по расписанию также является новинкой от IOS 15. Если ваши уведомления перестали приходить, ее нужно отключить.

  1. Откройте Настройки и перейдите в меню Уведомления.
  2. Отключите рычаг в Отчете по расписанию.

    звіт за розкладом на iPhone

    фото: Apple

Выключите режим энергосбережения

Опция для увеличения автономности смартфона иногда препятствует уведомлениям. При включении этого режима устройство останавливает часть фоновых процессов и сокращает частоту обмена данными с сетью.

  1. Перейдите в Настройки – Аккумулятор – и выключите энергосбережение.
    режим енергозбереження iPhone

    фото: Apple

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