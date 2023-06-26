TikTok – одна из самых крупных платформ для просмотров и загрузки видео. Так как в Tik-Tok нет официальной партнерской программы, как в YouTube, то за просмотры сервис не платит деньги (если вы – не крупный блоггер). Как подключить монетизацию в TikTok и на каких условиях это можно делать в 2023 году – читайте в материале.

Как заработать на TikTok

Популярные блоггеры в TikTok зарабатывают путем комбинации потоков доходов, которые могут включать такие условия:

спонсорство;

сбор средств;

продажу продуктов;

получение подарков.

Пользователи соцсети могут продвигать продукты с помощью партнерской ссылки, чтобы получать деньги напрямую от брендов. Зарабатывание денег на TikTok также возможно для более крупных аккаунтов с помощью специальных фондов для авторов.

Если вы думаете о том, чтобы монетизировать собственный аккаунт, вам нужно четко обозначить, что в сеть нужно вкладывать время, силы и идеи в контент.

К тому же, многие блоггеры все чаще говорят о том, что зарабатывать в TikTok намного проще, чем в Инстаграм. Кроме этого сеть предлагает бесплатный охват видео. То есть, любой ваш ролик может попасть в рекомендации.

Как получать деньги на свой аккаунт в TikTok

Способы получения денег зависят от выбранных методов монетизации контента TikTok. Как правило, вам будут платить через любое приложение, которое вы используете для монетизации, краудфандинговые сайты или платформы вашего интернет-магазина (если вы продаете товары).

Основные способы монетизации в TikTok