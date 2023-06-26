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Не так сложно, как кажется: как подключить монетизацию в TikTok

26 июня 2023, 13:15
Анна Голишевская редактор ленты
TikTok
Источник: Unsplash

TikTok – одна из самых крупных платформ для просмотров и загрузки видео. Так как в Tik-Tok нет официальной партнерской программы, как в YouTube, то за просмотры сервис не платит деньги (если вы – не крупный блоггер). Как подключить монетизацию в TikTok и на каких условиях это можно делать в 2023 году – читайте в материале.

Как заработать на TikTok

Популярные блоггеры в TikTok зарабатывают путем комбинации потоков доходов, которые могут включать такие условия:

  • спонсорство;
  • сбор средств;
  • продажу продуктов;
  • получение подарков.

Пользователи соцсети могут продвигать продукты с помощью партнерской ссылки, чтобы получать деньги напрямую от брендов. Зарабатывание денег на TikTok также возможно для более крупных аккаунтов с помощью специальных фондов для авторов.

Если вы думаете о том, чтобы монетизировать собственный аккаунт, вам нужно четко обозначить, что в сеть нужно вкладывать время, силы и идеи в контент.

К тому же, многие блоггеры все чаще говорят о том, что зарабатывать в TikTok намного проще, чем в Инстаграм. Кроме этого сеть предлагает бесплатный охват видео. То есть, любой ваш ролик может попасть в рекомендации.

Как получать деньги на свой аккаунт в TikTok

Способы получения денег зависят от выбранных методов монетизации контента TikTok. Как правило, вам будут платить через любое приложение, которое вы используете для монетизации, краудфандинговые сайты или платформы вашего интернет-магазина (если вы продаете товары).

Основные способы монетизации в TikTok

  1. Подарки от подписчиков. Такое часто практикуют блоггеры в прямых эфирах. Их можно проводить на разные темы. Зрителям нравятся стримы, беседы, ответы на вопросы. Человек смотрит контент и может сделать автору подарок. Их потом обменивают на реальные деньги.
  2. Сотрудничество. Если у вас уже есть аудитория от 10 тыс. подписчиков, есть вероятность, что вас пригласят к сотрудничеству разные бренды. С помощью них можно делать скрытую рекламу, продавать товары и получать доход с использованием челленджей и популярных хэштегов.
  3. Продажа своих услуг или продукции. О своей продукции или товарах можно снимать ролики (это и есть бесплатной рекламой на платформе).
  4. Реклама блоггеров-новичков. Менее популярные авторы часто платят за рекламу более продвинутым.
  5. Сделайте подписку для фанатов. Например, для этого можно использовать Patreon. Краудфандинг работает для крупных проектов, а чаевые – самый простой способ быстро собрать средства. Недорогая подписка, скажем, за один доллар в месяц, легко может быть продана одному преданному поклоннику.
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