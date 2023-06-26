TikTok – одна из самых крупных платформ для просмотров и загрузки видео. Так как в Tik-Tok нет официальной партнерской программы, как в YouTube, то за просмотры сервис не платит деньги (если вы – не крупный блоггер). Как подключить монетизацию в TikTok и на каких условиях это можно делать в 2023 году – читайте в материале.
Как заработать на TikTok
Популярные блоггеры в TikTok зарабатывают путем комбинации потоков доходов, которые могут включать такие условия:
- спонсорство;
- сбор средств;
- продажу продуктов;
- получение подарков.
Пользователи соцсети могут продвигать продукты с помощью партнерской ссылки, чтобы получать деньги напрямую от брендов. Зарабатывание денег на TikTok также возможно для более крупных аккаунтов с помощью специальных фондов для авторов.
Если вы думаете о том, чтобы монетизировать собственный аккаунт, вам нужно четко обозначить, что в сеть нужно вкладывать время, силы и идеи в контент.
К тому же, многие блоггеры все чаще говорят о том, что зарабатывать в TikTok намного проще, чем в Инстаграм. Кроме этого сеть предлагает бесплатный охват видео. То есть, любой ваш ролик может попасть в рекомендации.
Как получать деньги на свой аккаунт в TikTok
Способы получения денег зависят от выбранных методов монетизации контента TikTok. Как правило, вам будут платить через любое приложение, которое вы используете для монетизации, краудфандинговые сайты или платформы вашего интернет-магазина (если вы продаете товары).
Основные способы монетизации в TikTok
- Подарки от подписчиков. Такое часто практикуют блоггеры в прямых эфирах. Их можно проводить на разные темы. Зрителям нравятся стримы, беседы, ответы на вопросы. Человек смотрит контент и может сделать автору подарок. Их потом обменивают на реальные деньги.
- Сотрудничество. Если у вас уже есть аудитория от 10 тыс. подписчиков, есть вероятность, что вас пригласят к сотрудничеству разные бренды. С помощью них можно делать скрытую рекламу, продавать товары и получать доход с использованием челленджей и популярных хэштегов.
- Продажа своих услуг или продукции. О своей продукции или товарах можно снимать ролики (это и есть бесплатной рекламой на платформе).
- Реклама блоггеров-новичков. Менее популярные авторы часто платят за рекламу более продвинутым.
- Сделайте подписку для фанатов. Например, для этого можно использовать Patreon. Краудфандинг работает для крупных проектов, а чаевые – самый простой способ быстро собрать средства. Недорогая подписка, скажем, за один доллар в месяц, легко может быть продана одному преданному поклоннику.