Плановые отключения электроэнергии оставляют украинцев без света и интернета. По меньшей мере четыре часа блэкаута заставляют украинцев искать разные занятия.

Один из хороших вариантов переждать отключение — посмотреть фильм. Однако сделать это трудно без мобильного интернета и Wi-Fi.

Как без интернета посмотреть фильм и список ресурсов для скачивания фильмов — читайте в нашем материале.

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Как посмотреть фильм без интернета

Нужно загрузить кино на смартфон или ноутбук. В сети есть множество сервисов для безопасного скачивания фильмов, однако не все они бесплатные.

Google Play Фильмы

Сервис имеет огромную библиотеку фильмов и телевизионных шоу, которые можно скачать на телефон и просматривать без интернета.

Такое удовольствие не бесплатное, за каждый фильм нужно заплатить. Цена стартует от 50 грн до 200 грн за одно скачивание, при этом пользователь может приобрести фильм навсегда или арендовать его. Аренда, соответственно, дешевле.

Приобретенные видео можно скачать не более чем на пять устройств. А фильм, взятый напрокат, только на одно. Для этого необходимо:

Установить на свой смартфон программу Google Play Фильмы Google TV Нажмите Библиотека. Выберите фильм или серию, которую хотите скачать. Нажмите кнопку Загрузить. Подтвердите покупку.

SWEET.TV

Сервис доступен на телевизорах, смартфонах, ноутбуках планшетах и даже на Xbox.

Приложение SWEET.TV на смартфонах и планшетах имеет функцию загрузки фильмов. То есть вы можете заранее сохранить любимые фильмы в ленту и смотреть их потом.

Запустить этот фильм можно в любое время, даже если доступ к интернету вообще отсутствует.

Пользоваться всеми функция SWEET.TV можно только через подписку. Сервис имеет три основных тарифа:

S-подписка — 99 грн / месяц;

— 99 грн / месяц; M-подписка — от 129 грн/месяц;

— от 129 грн/месяц; L-подписка — 197 грн/месяц.

Netflix

Это сервис трансляций на основе подписки, который позволяет пользователям просматривать сериалы и фильмы без рекламы на устройствах, подключенных к интернету.

Однако в зависимости от плана, вы можете также загружать сериалы и фильмы на устройства с iOS, Android или Windows 10, чтобы смотреть их без подключения к сети.

MEGOGO

Этот сервис можно подключать к телевизорам, компьютерам, смартфонам и планшетам. Megogo содержит большую коллекцию фильмов и сериалов.

А мобильная версия сервиса позволяет загружать на свой смартфон кино или сериалы и просматривать их в режиме офлайн.

Чтобы смотреть фильмы без интернета, необходимо:

выбрать видео в каталоге или через поиск;

нажать на значок скачивания;

выбрать качество видео и соответствующую звуковую дорожку.

На экране вы увидите информацию о том, сколько места займет загруженный файл. После согласия будет создан офлайн-доступ к видео.

Zona

Это программа содержит огромную коллекцию разнообразных фильмов и сериалов, которые можно загружать и просматривать офлайн.

Загрузка кино здесь происходит через torrent. Программа бесплатная, поэтому вам понадобится только ноутбук, интернет (для скачивания программы) и немного свободного времени.

Другими словами, Zona — это кинотеатр с большой коллекцией видео, где можно просматривать фильмы и сериалы, а также скачивать их для последующего просмотра офлайн.

Другие способы скачивания

Скачать фильм на свой ноутбук можно и без платных сайтов и сервисов. Вам понадобится только доступ к специальным сайтам, которые конвертируют видео.

Итак, чтобы загрузить любое видео:

откройте YouTube

скопируйте ссылку видео;

параллельно откройте сайт Оnline video converter;

нажмите на кнопку Сonverter video from YouTube и вставьте свою ссылку;

выберите формат видео и нажмите Старт;

после конвертации загрузите видео на свое устройство.

Готово! Фильм для просмотра без интернета — на вашем ноутбуке.