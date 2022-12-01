Если вам нечем заняться, когда выключают свет, можно заранее скачать какой-нибудь интересный фильм на свое мобильное устройство или ноутбук.

Как скачать фильм на iPhone бесплатно – читайте в материале.

Как скачать фильм на iPhone в 2022 году

В наше время есть множество способов для того, чтобы посмотреть фильм без интернета.

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Достаточно просто заранее скачать на свой телефон одну-две программы и загрузить нужный фильм на iPhone.

Например, многие пользуются такими методами загрузки: iTunes, торрент, специальные программы, скачивание с YouTube.

Как скачать фильм на iPhone через iTunes

скачайте фильм на компьютер и подключите телефон проводом к ноутбуку; откройте iTunes и в панели управления iPhone зайдите в настройки; возле пункта Обработка видео вручную поставьте галочку. нажмите кнопку Применить. зайдите в раздел На этом устройстве и откройте Фильмы. перетащите сюда скачанный фильм. наслаждайтесь просмотром.

Как скачать фильм через Documents бесплатно

зайдите на Documents

в браузере найдите фильм, который вам нужен, и скопируйте ссылку;

снова зайдите на Documents и через встроенный браузер (внизу справа) откройте сайт, через который можно загрузить видео (например, YooDownload);

вставьте ссылку и выберете, в каком качестве вам нужно видео;

скачайте;

в Documents поищите папку Загрузки;

в ней выберите скачанный файл, нажмите на три точки, где будет контекстное меню;

нажмите кнопку Переместить и выберите Документы, а далее – Все фото.

подтвердите перемещение файла.

скачанное видео будет в приложении Фото.

Как скачать фильм с YouTube

Чтобы скачать фильм с YouTube, можно воспользоваться ранее описанным способом – приложением Documents. Оно отлично подходит для скачивания фильмов с YouTube.