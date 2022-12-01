Если вам нечем заняться, когда выключают свет, можно заранее скачать какой-нибудь интересный фильм на свое мобильное устройство или ноутбук.
Как скачать фильм на iPhone бесплатно – читайте в материале.
Как скачать фильм на iPhone в 2022 году
В наше время есть множество способов для того, чтобы посмотреть фильм без интернета.
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Достаточно просто заранее скачать на свой телефон одну-две программы и загрузить нужный фильм на iPhone.
Например, многие пользуются такими методами загрузки: iTunes, торрент, специальные программы, скачивание с YouTube.
Как скачать фильм на iPhone через iTunes
- скачайте фильм на компьютер и подключите телефон проводом к ноутбуку;
- откройте iTunes и в панели управления iPhone зайдите в настройки;
- возле пункта Обработка видео вручную поставьте галочку.
- нажмите кнопку Применить.
- зайдите в раздел На этом устройстве и откройте Фильмы.
- перетащите сюда скачанный фильм.
- наслаждайтесь просмотром.
Как скачать фильм через Documents бесплатно
- зайдите на Documents;
- в браузере найдите фильм, который вам нужен, и скопируйте ссылку;
- снова зайдите на Documents и через встроенный браузер (внизу справа) откройте сайт, через который можно загрузить видео (например, YooDownload);
- вставьте ссылку и выберете, в каком качестве вам нужно видео;
- скачайте;
- в Documents поищите папку Загрузки;
- в ней выберите скачанный файл, нажмите на три точки, где будет контекстное меню;
- нажмите кнопку Переместить и выберите Документы, а далее – Все фото.
- подтвердите перемещение файла.
- скачанное видео будет в приложении Фото.
Как скачать фильм с YouTube
Чтобы скачать фильм с YouTube, можно воспользоваться ранее описанным способом – приложением Documents. Оно отлично подходит для скачивания фильмов с YouTube.