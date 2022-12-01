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Как скачать фильм на iPhone: бесплатные способы

1 декабря 2022, 20:23
Анна Голишевская Редактор сайта
Айфон
Источник: Unsplash

Если вам нечем заняться, когда выключают свет, можно заранее скачать какой-нибудь интересный фильм на свое мобильное устройство или ноутбук.

Как скачать фильм на iPhone бесплатно – читайте в материале.

Как скачать фильм на iPhone в 2022 году

В наше время есть множество способов для того, чтобы посмотреть фильм без интернета.

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Достаточно просто заранее скачать на свой телефон одну-две программы и загрузить нужный фильм на iPhone.

Например, многие пользуются такими методами загрузки: iTunes, торрент, специальные программы, скачивание с YouTube.

Как скачать фильм на iPhone через iTunes

  1. скачайте фильм на компьютер и подключите телефон проводом к ноутбуку;
  2. откройте iTunes и в панели управления iPhone зайдите в настройки;
  3. возле пункта Обработка видео вручную поставьте галочку.
  4. нажмите кнопку Применить.
  5. зайдите в раздел На этом устройстве и откройте Фильмы.
  6. перетащите сюда скачанный фильм.
  7. наслаждайтесь просмотром.

Как скачать фильм через Documents бесплатно

  • зайдите на Documents;
  • в браузере найдите фильм, который вам нужен, и скопируйте ссылку;
  •  снова зайдите на Documents и через встроенный браузер (внизу справа) откройте сайт, через который можно загрузить видео (например, YooDownload);
  • вставьте ссылку и выберете, в каком качестве вам нужно видео;
  • скачайте;
  • в Documents поищите папку Загрузки;
  • в ней выберите скачанный файл, нажмите на три точки, где будет контекстное меню;
  • нажмите кнопку Переместить и выберите Документы, а далее –  Все фото.
  • подтвердите перемещение файла.
  • скачанное видео будет в приложении Фото.

Как скачать фильм с YouTube 

Чтобы скачать фильм с YouTube, можно воспользоваться ранее описанным способом – приложением Documents. Оно отлично подходит для скачивания фильмов с YouTube.

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