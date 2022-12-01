Якщо вам нічим зайнятися, коли вимикають світло, можна заздалегідь скачати якийсь цікавий фільм на свій мобільний пристрій або ноутбук.
Як скачати фільм на iPhone безкоштовно – читайте у матеріалі.
Як скачати фільм на iPhone у 2022 році
У наш час є безліч способів, щоб подивитися фільм без інтернету.
Зараз дивляться
Достатньо просто заздалегідь скачати на свій телефон одну-дві програми та завантажити потрібний фільм на iPhone.
Наприклад, багато хто користується такими методами завантаження: iTunes, торент, спеціальні програми, скачування з YouTube тощо.
Як скачати фільм на iPhone через iTunes
- скачайте фільм на комп’ютер і підключіть телефон дротом до ноутбука;
- відкрийте iTunes і на панелі керування iPhone зайдіть в налаштування;
- біля пункту Обробка відео вручну поставте галочку.
- натисніть кнопку Застосувати.
- перейдіть до розділу На цьому пристрої та відкрийте Фільми.
- перетягніть сюди завантажений фільм.
- насолоджуйтесь переглядом.
Як завантажити фільм через Documents безкоштовно
- зайдіть на Documents;
- у браузері знайдіть фільм, який вам потрібен, та скопіюйте посилання;
- знову зайдіть на Documents і через вбудований браузер (знизу праворуч) відкрийте сайт, через який можна завантажити відео (наприклад, YooDownload);
- вставте посилання і оберіть відео, яке вам потрібно;
- скачайте;
- у Documents пошукайте папку Завантаження;
- у ній виберіть завантажений файл, натисніть три контекстне, де буде контекстне меню;
- натисніть кнопку Перемістити та виберіть Документи, а потім – Усі фото.
- підтвердьте переміщення файлу.
- завантажене відео буде у додатку Фото.
Як завантажити фільм з YouTube
Щоб скачати фільм з YouTube, можна скористатися вище описаним способом – додатком Documents. Він відмінно підходить для завантажування фільмів з YouTube.