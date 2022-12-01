Якщо вам нічим зайнятися, коли вимикають світло, можна заздалегідь скачати якийсь цікавий фільм на свій мобільний пристрій або ноутбук.

Як скачати фільм на iPhone безкоштовно – читайте у матеріалі.

Як скачати фільм на iPhone у 2022 році

У наш час є безліч способів, щоб подивитися фільм без інтернету.

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Достатньо просто заздалегідь скачати на свій телефон одну-дві програми та завантажити потрібний фільм на iPhone.

Наприклад, багато хто користується такими методами завантаження: iTunes, торент, спеціальні програми, скачування з YouTube тощо.

Як скачати фільм на iPhone через iTunes

скачайте фільм на комп’ютер і підключіть телефон дротом до ноутбука; відкрийте iTunes і на панелі керування iPhone зайдіть в налаштування; біля пункту Обробка відео вручну поставте галочку. натисніть кнопку Застосувати. перейдіть до розділу На цьому пристрої та відкрийте Фільми. перетягніть сюди завантажений фільм. насолоджуйтесь переглядом.

Як завантажити фільм через Documents безкоштовно

зайдіть на Documents; у браузері знайдіть фільм, який вам потрібен, та скопіюйте посилання; знову зайдіть на Documents і через вбудований браузер (знизу праворуч) відкрийте сайт, через який можна завантажити відео (наприклад, YooDownload); вставте посилання і оберіть відео, яке вам потрібно; скачайте; у Documents пошукайте папку Завантаження; у ній виберіть завантажений файл, натисніть три контекстне, де буде контекстне меню; натисніть кнопку Перемістити та виберіть Документи, а потім – Усі фото. підтвердьте переміщення файлу. завантажене відео буде у додатку Фото.

Як завантажити фільм з YouTube

Щоб скачати фільм з YouTube, можна скористатися вище описаним способом – додатком Documents. Він відмінно підходить для завантажування фільмів з YouTube.